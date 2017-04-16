«Спартак» и «Зенит» определились с комплектами формы на матч 23-го тура чемпионата России. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Спартак» сыграет в красно-белой форме, «Зенит» – в лазурной.

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