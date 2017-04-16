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    «Спартак» сыграет в красно-белой форме, «Зенит» – в лазурной

    «Спартак» и «Зенит» определились с комплектами формы на матч 23-го тура чемпионата России. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Спартак» сыграет в красно-белой форме, «Зенит» – в лазурной.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.04.2017 12:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 19:25

      Красно-белая форма-форма победителя!!!!!!!!!!!!! 3-1 Спартак!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 апреля 2017, 16:45

      Лазурный,голубой вам я чувствую этот цвет ближе.

      1
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 16 апреля 2017, 14:45

      Ждем отличной игры))

      4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > Evgeniy32 16 апреля 2017, 19:26

      Молодец,пусть выдадут триллер!!!!!!!!!!! Это игра для нас!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > Evgeniy32 16 апреля 2017, 19:27

      У нас кстати уже 23-00 будет,Алмата не спит!!!!!!!!!!! Ждем победы Спартака!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +893

      Krics 16 апреля 2017, 14:18

      Голубая не бывает голубее, стыдно вот и лазурная.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 апреля 2017, 14:04

      Я прочитал "в глазурной"

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 16 апреля 2017, 13:17

      честного судейства !

      2
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      Рейтинг: +130

      Бульба 16 апреля 2017, 12:37

      Вперёд ГазМяс!

      -2
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      Рейтинг: +14

      Зюпа 16 апреля 2017, 12:27

      Я сегодня буду самым красивым на поле! Черные кожаные трусы на подтяжках, розовая футболка, сапоги из крокодиловой кожи и фуражка. Завидуйте, деревенщины!)))

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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 16 апреля 2017, 12:27

      Зачем так делать ?как последние педовки ,футбольный бог сегодня накажет)

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 16 апреля 2017, 12:26

      Нет в цветовом спектре лазурного цвета,но есть -голубой.

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