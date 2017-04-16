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    Хусаинов: «Егоров – наиболее подходящая кандидатура на матч «Спартак» – «Зенит»

    Бывший генеральный директор ДЮСШ «Футбольное дело» Сергей Хусаинов положительно отозвался о назначении судьи Александра Егорова на матч «Спартака» с «Зенитом» в 23-м туре РФПЛ. Специалист выразил надежду, что на арбитра не будет давления со стороны.

    «Наверное, это самое разумное решение. Нужен же ведь нейтральный судья. Московские и питерские арбитры по уровню мастерства стоят выше других ребят, что естественно. Но их же нельзя назначить. А из оставшихся именно Егоров – наиболее подходящая кандидатура.

    Надеюсь и верю, что не будет никаких дополнительных, околофутбольных указаний и вмешательств. Всегда желаю судьям: работайте по спортивному принципу», – заявил Хусаинов.

    Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2017 08:59
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