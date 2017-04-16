Хусаинов: «Егоров – наиболее подходящая кандидатура на матч «Спартак» – «Зенит»

Бывший генеральный директор ДЮСШ «Футбольное дело» Сергей Хусаинов положительно отозвался о назначении судьи Александра Егорова на матч «Спартака» с «Зенитом» в 23-м туре РФПЛ. Специалист выразил надежду, что на арбитра не будет давления со стороны.

«Наверное, это самое разумное решение. Нужен же ведь нейтральный судья. Московские и питерские арбитры по уровню мастерства стоят выше других ребят, что естественно. Но их же нельзя назначить. А из оставшихся именно Егоров – наиболее подходящая кандидатура.

Надеюсь и верю, что не будет никаких дополнительных, околофутбольных указаний и вмешательств. Всегда желаю судьям: работайте по спортивному принципу», – заявил Хусаинов.

Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.