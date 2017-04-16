АПЛ. «Челси» в гостях проведет матч с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Челси» в рамках 33-го тура АПЛ. Лондонский клуб лидирует в турнирной таблице, а манкунианцы занимают шестое место. «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 21 матче кряду в национальном первенстве.

«Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию встречи. Текстовая трансляция игры начнется в 18:00 по московскому времени.

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