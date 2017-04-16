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    АПЛ. «Челси» в гостях проведет матч с «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Челси» в рамках 33-го тура АПЛ. Лондонский клуб лидирует в турнирной таблице, а манкунианцы занимают шестое место. «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 21 матче кряду в национальном первенстве.

    «Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию встречи. Текстовая трансляция игры начнется в 18:00 по московскому времени.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 17:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 16 апреля 2017, 19:58

      За ЧЕЛСИ я всё равно болею.Сегодня как то так получилось, до уровня ЧЕЛСИ МЮ придётся много от сосать

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 16 апреля 2017, 17:59

      челси дерьмо

      -1
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 16 апреля 2017, 17:58

      КУПИТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ АХАХАХАХА

      -1
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 16 апреля 2017, 17:49

      вперед,Челси!!!
      вперед,ЗЕНИТ!!!

      -1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 16 апреля 2017, 15:17

      Лично я за ЧЕЛСИ. Интересно смотреть за КОНТЕ когда забивает ЧЕЛСИ!

      -1
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      Рейтинг: +28

      Вамфири > САНЁК17 16 апреля 2017, 17:53

      да за Конте вообще интересно наблюдать!!!
      он помойму единственный эмоциональный и заводной тренер,из которого энергетика и адреналин хлещут на протяжении всего матча без устали!!!!

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      Рейтинг: +95

      demir301 16 апреля 2017, 10:59

      Согласен,будет очень интересно посмотреть!

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 16 апреля 2017, 09:23

      Хороший воскресный,футбольный денёк!!! Готов посмотреть))))

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 16 апреля 2017, 07:24

      Практически Спартак - Зенит.

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      Рейтинг: +675

      kagorich > КЭТиК 16 апреля 2017, 07:42

      Только в квадрате.(Спартак-Зенит)^2

      2
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      Рейтинг: +28

      Вамфири > КЭТиК 16 апреля 2017, 17:48

      который будет сразу после Челси!!!

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