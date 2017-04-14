Мацуев: «Придется играть «Третий концерт Рахманинова» в более высоком темпе, чтобы успеть на игру «Спартак» – «Зенит»

Всемирно известный пианист Денис Мацуев, который является болельщиком «Спартака», выразил сожаление, что не сможет присутствовать на матче 23-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Думал, матч будет 15 апреля. Я должен был делать первый удар, как посол чемпионата мира 2018 года. А игру назначили на 16-е. Как назло, в этот день у меня открытие Пасхального фестиваля с Валерием Гергиевым в Большом зале Московской консерватории. Ровно в 19.00. Такого злого Мацуева давно никто не видел. Теперь мне «Третий концерт Рахманинова» придется играть в более высоком темпе, чтобы успеть посмотреть по телевизору хотя бы на второй тайм», – сказал Мацуев.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.