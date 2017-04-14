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    Мацуев: «Придется играть «Третий концерт Рахманинова» в более высоком темпе, чтобы успеть на игру «Спартак» – «Зенит»

    Всемирно известный пианист Денис Мацуев, который является болельщиком «Спартака», выразил сожаление, что не сможет присутствовать на матче 23-го тура чемпионата России с «Зенитом».

    «Думал, матч будет 15 апреля. Я должен был делать первый удар, как посол чемпионата мира 2018 года. А игру назначили на 16-е. Как назло, в этот день у меня открытие Пасхального фестиваля с Валерием Гергиевым в Большом зале Московской консерватории. Ровно в 19.00. Такого злого Мацуева давно никто не видел. Теперь мне «Третий концерт Рахманинова» придется играть в более высоком темпе, чтобы успеть посмотреть по телевизору хотя бы на второй тайм», – сказал Мацуев.

    Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 14:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 апреля 2017, 16:03

      Денис, главное мысленно будь с нами и командой и тогда и концерт отыграешь, и 2-ой тайм успеешь посмотреть, и самое главное, увидишь как Спартак вкатывает зине 2 мяча, которые принесут победу.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 апреля 2017, 15:56

      Если бы был приз за лучший коментарий перед матчем , думаю этот бы был вне конкуренции и пополнил бы и без этого богатый послужной список Мацуева !

      4
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    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 14 апреля 2017, 15:02

      Молодец
      настоящий болельщик

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