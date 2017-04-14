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  • Мацуев: «Придется играть «Третий концерт Рахманинова» в более высоком темпе, чтобы успеть на игру «Спартак» – «Зенит»

Мацуев: «Придется играть «Третий концерт Рахманинова» в более высоком темпе, чтобы успеть на игру «Спартак» – «Зенит»

14 апреля 2017, 14:50
3

Всемирно известный пианист Денис Мацуев, который является болельщиком «Спартака», выразил сожаление, что не сможет присутствовать на матче 23-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Думал, матч будет 15 апреля. Я должен был делать первый удар, как посол чемпионата мира 2018 года. А игру назначили на 16-е. Как назло, в этот день у меня открытие Пасхального фестиваля с Валерием Гергиевым в Большом зале Московской консерватории. Ровно в 19.00. Такого злого Мацуева давно никто не видел. Теперь мне «Третий концерт Рахманинова» придется играть в более высоком темпе, чтобы успеть посмотреть по телевизору хотя бы на второй тайм», – сказал Мацуев.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (3)
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alll-1
1492171350
Молодец настоящий болельщик
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Zubo
1492174606
Если бы был приз за лучший коментарий перед матчем , думаю этот бы был вне конкуренции и пополнил бы и без этого богатый послужной список Мацуева !
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ivanthebest
1492175017
Денис, главное мысленно будь с нами и командой и тогда и концерт отыграешь, и 2-ой тайм успеешь посмотреть, и самое главное, увидишь как Спартак вкатывает зине 2 мяча, которые принесут победу.
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