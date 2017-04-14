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    Зобнин не будет праздновать гол в ворота «Динамо»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что рад возвращению «Динамо» в Премьер-лигу в следующем сезоне. Напомним, что футболист перебрался в стан красно-белых из «Динамо» после лета 2016 года.

    – Поздравили ли кого-то из динамовцев с досрочным выходом в Премьер-лигу?

    – Конечно. Очень рад за них.

    – С кем созванивались – с вашим другом Григорием Морозовым?

    – Ему пока не успел. С Егором Данилкиным, людьми из клубного персонала и руководства. Там достаточно много людей, которых знаю. Не сомневался, что выйдут. Это команда с составом уровня премьер-лиги. Для меня это совсем неудивительно.

    – Будете ли праздновать гол, если забьете им в следующем сезоне?

    – Нет

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 09:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 14 апреля 2017, 18:30

      Иуда

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 апреля 2017, 14:14

      Прежде чем праздновать гол, нужно сначала его забить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 14 апреля 2017, 10:10

      Зобнин и в Динамо смотрелся очень хорошо.

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Д Альбертини 14 апреля 2017, 10:53

      Зобнин вообще молодец,не сказать что показывает фантастическую игру,но пашет будь здоров

      0
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al > Д Альбертини 14 апреля 2017, 13:14

      Особенно с Наполи.

      0
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