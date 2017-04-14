Зобнин не будет праздновать гол в ворота «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что рад возвращению «Динамо» в Премьер-лигу в следующем сезоне. Напомним, что футболист перебрался в стан красно-белых из «Динамо» после лета 2016 года.

– Поздравили ли кого-то из динамовцев с досрочным выходом в Премьер-лигу?

– Конечно. Очень рад за них.

– С кем созванивались – с вашим другом Григорием Морозовым?

– Ему пока не успел. С Егором Данилкиным, людьми из клубного персонала и руководства. Там достаточно много людей, которых знаю. Не сомневался, что выйдут. Это команда с составом уровня премьер-лиги. Для меня это совсем неудивительно.

– Будете ли праздновать гол, если забьете им в следующем сезоне?

– Нет