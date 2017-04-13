В «Динамо» заявили, что задача команды на следующий сезон – сохранение места в РФПЛ без стыковых матчей

Член совета директоров «Динамо» Василий Титов заявил, что перед московским клубом на следующий сезон поставлена задача сохранения места в РФПЛ без попадания в стыковые матчи.

Напомним, что по итогам прошлого сезона бело-голубые впервые в истории вылетели из высшего дивизиона чемпионата России. По итогам 31 тура ФНЛ москвичи гарантировали себе участие в следующем розыгрыше РФПЛ.

«Это закономерный и заслуженный результат. Но выйти в высшую лигу – это всего лишь полдела. Самое главное – сохранить прописку в ней, и команда это прекрасно понимает. Руководство Центрального совета сегодня на пленуме заявило, что задача на следующий сезон перед футбольным клубом ставится только одна – уверенно присутствовать и сохранить прописку в РФПЛ без участия в стыковых матчах», – сказал Титов.