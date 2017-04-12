Гендиректор «Динамо» Муравьев: «Тренерский штаб во главе с Калитвинцевым остается в команде»

А зачем менять шило на мыло ?
Много у нас тренеров досрочно за месяц с лишним выводили клубы из ФНЛ в вышку ?
Пускай работает.Если не много денюшек подкинут, так там ещё и усилиться можно.
Генеральный директор«Динамо» Евгений Муравьев сообщил о том, что клуб не собирается корректировать состав тренерского штаба команды. Ранее московский клуб досрочно вышел в Премьер-лигу на следующий сезон.
«Конечно, тренерский штаб во главе с Калитвинцевым остается, он будет работать и дальше, как и работал», – сказал функционер.
После 31-го тура чемпионата столичный клуб набрал 69 очков и лидирует в турнирной таблице.