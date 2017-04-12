Гендиректор «Динамо» Муравьев: «Тренерский штаб во главе с Калитвинцевым остается в команде»

Генеральный директор«Динамо» Евгений Муравьев сообщил о том, что клуб не собирается корректировать состав тренерского штаба команды. Ранее московский клуб досрочно вышел в Премьер-лигу на следующий сезон.

«Конечно, тренерский штаб во главе с Калитвинцевым остается, он будет работать и дальше, как и работал», – сказал функционер.

После 31-го тура чемпионата столичный клуб набрал 69 очков и лидирует в турнирной таблице.