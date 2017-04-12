Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Динамо» Муравьев: «Тренерский штаб во главе с Калитвинцевым остается в команде»

    Генеральный директор«Динамо» Евгений Муравьев сообщил о том, что клуб не собирается корректировать состав тренерского штаба команды. Ранее московский клуб досрочно вышел в Премьер-лигу на следующий сезон.

    «Конечно, тренерский штаб во главе с Калитвинцевым остается, он будет работать и дальше, как и работал», – сказал функционер.

    После 31-го тура чемпионата столичный клуб набрал 69 очков и лидирует в турнирной таблице.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2017 23:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 00:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А зачем менять шило на мыло ?
      Много у нас тренеров досрочно за месяц с лишним выводили клубы из ФНЛ в вышку ?
      Пускай работает.Если не много денюшек подкинут, так там ещё и усилиться можно.

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11