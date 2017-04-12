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  • Фанат «Вест Хэма» получил пять лет за убийство друга после поражения от «Арсенала»

Фанат «Вест Хэма» получил пять лет за убийство друга после поражения от «Арсенала»

12 апреля 2017, 11:31
12

Состоялся суд над болельщиком «Вест Хэма», который совершил убийство. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Само преступление произошло в декабре прошлого года, после матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», закончившимся со счетом 1:5.

Неудачная игра и финальный счет встречи привел к спору Найджела Уильямса со своим другом Марком Мандеем, с которым они были знакомы 14 лет. Спор быстро перерос в драку, в результате чего Уильямс ударил приятеля по голове. От удара у того произошло кровоизлияние в мозг. Болельщик был доставлен в больницу, но медики не смогли его спасти. У умершего остались трое детей.

После задержания, 39-летний болельщик «Вест Хэма» признался полиции в содеянном. Судья вынес ему приговор за непредумышленное убийство.

Источник: Independent.co.uk
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Арсенал
Комментарии (12)
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Munez89
1491986269
Синька зло
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VGreen
1491986412
жестко жестко конечно....
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Чеба
1491987260
Бытовуха...
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timurrazz
1491988927
Жесть. Хорошо, что Арсенал сейчас старается, чтобы такого не повторилось
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filosof sparty
1491991227
А где CNN и BBC!??? Они не хотят снять фильм про самых адекватных и спокойных британских фанах!??? Погибшего, конечно жаль...
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Chernyi Lis
1491991920
фанатизм это зло..
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murakami777
1491996958
5 лет за убийство...странный гуманизм
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Seven 115
1492936319
Мдам ... Нефига себе... Мдам... Силы есть ума не надо... Мда...
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