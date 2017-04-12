Фанат «Вест Хэма» получил пять лет за убийство друга после поражения от «Арсенала»

Состоялся суд над болельщиком «Вест Хэма», который совершил убийство. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Само преступление произошло в декабре прошлого года, после матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», закончившимся со счетом 1:5.

Неудачная игра и финальный счет встречи привел к спору Найджела Уильямса со своим другом Марком Мандеем, с которым они были знакомы 14 лет. Спор быстро перерос в драку, в результате чего Уильямс ударил приятеля по голове. От удара у того произошло кровоизлияние в мозг. Болельщик был доставлен в больницу, но медики не смогли его спасти. У умершего остались трое детей.

После задержания, 39-летний болельщик «Вест Хэма» признался полиции в содеянном. Судья вынес ему приговор за непредумышленное убийство.