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    Фанат «Вест Хэма» получил пять лет за убийство друга после поражения от «Арсенала»

    Состоялся суд над болельщиком «Вест Хэма», который совершил убийство. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Само преступление произошло в декабре прошлого года, после матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», закончившимся со счетом 1:5.

    Неудачная игра и финальный счет встречи привел к спору Найджела Уильямса со своим другом Марком Мандеем, с которым они были знакомы 14 лет. Спор быстро перерос в драку, в результате чего Уильямс ударил приятеля по голове. От удара у того произошло кровоизлияние в мозг. Болельщик был доставлен в больницу, но медики не смогли его спасти. У умершего остались трое детей.

    После задержания, 39-летний болельщик «Вест Хэма» признался полиции в содеянном. Судья вынес ему приговор за непредумышленное убийство.

    Источник: Independent.co.uk

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    12.04.2017 11:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +28

      Seven 115 23 апреля 2017, 11:31

      Мдам ... Нефига себе... Мдам... Силы есть ума не надо... Мда...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      murakami777 12 апреля 2017, 14:35

      5 лет за убийство...странный гуманизм

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 апреля 2017, 13:12

      фанатизм это зло..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 апреля 2017, 13:00

      А где CNN и BBC!??? Они не хотят снять фильм про самых адекватных и спокойных британских фанах!???
      Погибшего, конечно жаль...

      6
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      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > filosof sparty 12 апреля 2017, 14:37

      А британские фанаты никогда и не были самыми спокойными. Кто не помнит, но именно они были прародителями движения "Ультрас", корое так пытаются привить нашему футболу. Вот только " Ультрас" в нашей стране, давать по щам игрокам футбольных клубов. Кокорин или Дзюба не забивают, не попадают по мячу или в ворота, собрались и по щам этим уродам.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Болельщик Реал Мадрида 12 апреля 2017, 14:53

      Я знаю, это же была ирония..

      0
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Болельщик Реал Мадрида 12 апреля 2017, 17:38

      дело не в том что не забивают, а в том что не прилагают даже усилий к этому наблюдают пол игры и спят на ходу...

      -1
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      Рейтинг: +44

      timurrazz 12 апреля 2017, 12:22

      Жесть. Хорошо, что Арсенал сейчас старается, чтобы такого не повторилось

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 12 апреля 2017, 11:54

      Бытовуха...

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 12 апреля 2017, 11:40

      жестко жестко конечно....

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 12 апреля 2017, 11:37

      Синька зло

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Munez89 12 апреля 2017, 12:05

      отсутствие мозгов - зло.

      5
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