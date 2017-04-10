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    В бригаду арбитров на матч «Спартак» – «Зенит» может войти судья из Петербурга или Москвы

    Матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», а также встречу 26-го тура между ЦСКА и красно-белыми будут обслуживать судейские бригады из шести человек. Кроме стандартных четырех арбитров (главного, двух линейных и резервного), руководство департамента судейства и инспектирования РФС намерено назначить на эти поединки по два дополнительных ассистента.

    Опыт работы на международных встречах в качестве судьи за воротами имеют арбитры из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, московские судьи Алексей Еськов и Игорь Федотов, а также Сергей Иванов из Ростова. Напомним, что Федотов не сумел сдать тест по физической подготовке и не допущен к обслуживанию матчей. Таким образом, в случае использования лишь вышеупомянутых арбитров принцип нейтральности останется несоблюденным: на игру «Спартак» – «Зенит» придется назначать петербургского (Лапочкина, Левникова) или московского (Еськова) судью.

    При этом есть вероятность, что ДСИ пригласит на матч между красно-белыми и сине-бело-голубыми ассистента, не имеющего опыта работы за воротами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2017 12:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 10 апреля 2017, 15:08

      За Спартаковские ворота питерского, за Зенитовские - московского.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 апреля 2017, 14:12

      Мяч конечно круглый,но П1 поставим.

      0
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 10 апреля 2017, 13:16

      А че из Сыктывкара не могут привезти судью?

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 10 апреля 2017, 12:54

      Нееееееееее, не честно....надо судейскую бригаду из других городов, а то бред получится - опять скандал!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 10 апреля 2017, 12:48

      Надо, очень надо - вынести бомжеклуб в одну калитку 4-0, 5-0...чтоб камня на камне от Питера не осталось

      2
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      Рейтинг: +170

      Максим2310 > _Marqella_ 10 апреля 2017, 13:28

      я хоть и болею за зенит, но не удивлюсь счету 4-0 или 5-0 в пользу спартака. нет игры сейчас у зенита вообще ни какой. оч жаль

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 10 апреля 2017, 12:44

      Цыган ведь ныть будет на весь свет...даже если один из судей в детстве был в Москве у бабушки в гостях )

      3
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 10 апреля 2017, 12:35

      Луческу:
      - Господи, только не из Москвы судью.....((

      1
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