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  • В бригаду арбитров на матч «Спартак» – «Зенит» может войти судья из Петербурга или Москвы

В бригаду арбитров на матч «Спартак» – «Зенит» может войти судья из Петербурга или Москвы

10 апреля 2017, 12:27
10

Матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», а также встречу 26-го тура между ЦСКА и красно-белыми будут обслуживать судейские бригады из шести человек. Кроме стандартных четырех арбитров (главного, двух линейных и резервного), руководство департамента судейства и инспектирования РФС намерено назначить на эти поединки по два дополнительных ассистента.

Опыт работы на международных встречах в качестве судьи за воротами имеют арбитры из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, московские судьи Алексей Еськов и Игорь Федотов, а также Сергей Иванов из Ростова. Напомним, что Федотов не сумел сдать тест по физической подготовке и не допущен к обслуживанию матчей. Таким образом, в случае использования лишь вышеупомянутых арбитров принцип нейтральности останется несоблюденным: на игру «Спартак» – «Зенит» придется назначать петербургского (Лапочкина, Левникова) или московского (Еськова) судью.

При этом есть вероятность, что ДСИ пригласит на матч между красно-белыми и сине-бело-голубыми ассистента, не имеющего опыта работы за воротами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (10)
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B.G.
1491816950
Луческу: - Господи, только не из Москвы судью.....((
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turist82
1491817470
Цыган ведь ныть будет на весь свет...даже если один из судей в детстве был в Москве у бабушки в гостях )
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turist82
1491817693
Надо, очень надо - вынести бомжеклуб в одну калитку 4-0, 5-0...чтоб камня на камне от Питера не осталось
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SunRomeS
1491818083
Нееееееееее, не честно....надо судейскую бригаду из других городов, а то бред получится - опять скандал!
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FCZenit1990
1491819387
А че из Сыктывкара не могут привезти судью?
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Pourport
1491822758
Мяч конечно круглый,но П1 поставим.
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Shpion23
1491826104
За Спартаковские ворота питерского, за Зенитовские - московского.
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