В бригаду арбитров на матч «Спартак» – «Зенит» может войти судья из Петербурга или Москвы

Матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», а также встречу 26-го тура между ЦСКА и красно-белыми будут обслуживать судейские бригады из шести человек. Кроме стандартных четырех арбитров (главного, двух линейных и резервного), руководство департамента судейства и инспектирования РФС намерено назначить на эти поединки по два дополнительных ассистента.

Опыт работы на международных встречах в качестве судьи за воротами имеют арбитры из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, московские судьи Алексей Еськов и Игорь Федотов, а также Сергей Иванов из Ростова. Напомним, что Федотов не сумел сдать тест по физической подготовке и не допущен к обслуживанию матчей. Таким образом, в случае использования лишь вышеупомянутых арбитров принцип нейтральности останется несоблюденным: на игру «Спартак» – «Зенит» придется назначать петербургского (Лапочкина, Левникова) или московского (Еськова) судью.

При этом есть вероятность, что ДСИ пригласит на матч между красно-белыми и сине-бело-голубыми ассистента, не имеющего опыта работы за воротами.