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    «Реал» готов заплатить за Канте 60 миллионов

    Руководство «Реала» заинтересовано в услугах полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщает Le 10 Sport. Испанцы готовы предложить за французского футболиста 60 миллионов евро.

    В текущем сезоне Канте принял участие в 30 матчах Премьер-лиги, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его действующее соглашение с лондонцами рассчитано до середины 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2017 08:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 12 апреля 2017, 16:33

      да и Врятли Челси отпустит это будет очень глупо , впереди Лига чемпионов и в следующем году думаю Челси будет претендовать на победу в турнире , ну это мое мнение .

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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 12 апреля 2017, 16:32

      глупо будет уходить из Челси все у него путем идет , в Реале Каземиро , Модрич , Кроос , Иско , Хамес ,Асенсио, Ковачич и будут еще приобретения

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 11 апреля 2017, 11:10

      Очень хороший игрок... но если за всяких коней по 105 платят, то Челси за 60 такой брюлик не отпустит!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 апреля 2017, 16:20

      60 лямов . . . ну разве что за его автограф

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 10 апреля 2017, 14:11

      Да хоть 200!!!! Момент упущен!!!!

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 10 апреля 2017, 13:04

      Надо было в прошлом году у Лестера покупать. Сейчас Челси не отдаст. Конте - второй Макелеле.

      2
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      Рейтинг: +28

      Salim_07_ 10 апреля 2017, 12:45

      Челси его не отпустит , лучший опорник на данный момент

      2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 10 апреля 2017, 11:26

      И вератти в барсу, 2 гнома друг против друга

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 10 апреля 2017, 10:52

      Мало

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 10 апреля 2017, 09:41

      Давай Зизу подпиши его,он весь центр выгрезет...

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > sv1969 10 апреля 2017, 12:00

      Для Челси то понятно! Но что Челси для самого Нголо? Если он сам захочет перейти в Реал то перейдет в этом нет сомнений

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