«Реал» готов заплатить за Канте 60 миллионов

Руководство «Реала» заинтересовано в услугах полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщает Le 10 Sport. Испанцы готовы предложить за французского футболиста 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Канте принял участие в 30 матчах Премьер-лиги, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его действующее соглашение с лондонцами рассчитано до середины 2021 года.