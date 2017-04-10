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    Орлов не верит в чемпионство «Зенита» и отдает предпочтение «Спартаку»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матчей 22-го тура российской Премьер-лиги дал понять, что «Зениту» теперь необходимо сконцентрироваться на борьбе за второе место в чемпионате. По мнению Орлова, титул в этом сезоне завоюет «Спартак».

    – «Зениту» можно продолжать бороться за второе место – за Лигу чемпионов

    – В золотые медали вы уже не верите?

    – С такой-то игрой? Они могут собраться на один матч. Думаю, со «Спартаком» покажут, на что действительно способны. Но общая картина… И кто за это отвечает?

    – Тренер.

    – Ну конечно! Здесь двух мнений быть не может.

    – Между тем, «Спартак» на классе победил в Уфе. Чемпион?

    – Конечно, «Спартак» мастеровитее «Уфы». Но ведь у хозяев отличился Ваня Обляков, способный парень, левша. Как же его можно было упустить «Зениту? Подопечным Семака не хватило исполнительского мастерства. «Спартак» мощнее и очень близок к чемпионству.

    Напомним, что за восемь туров до конца «Спартак» опережает «Зенит» на восемь очков в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2017 00:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +862

      Jack24 10 апреля 2017, 12:02

      Гена удивил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2017, 07:57

      Как бы Гена после матча со Спартаком умом не тронулся.Просто я не вижу за счёт чего Зенит может оказать нам сопротивление.Вот и переживаю за дедушку.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 10 апреля 2017, 17:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С такой жизнью в Кащенко очередь уже.Хотя для Гены я надеюсь в коридоре раскладушку выставят.

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2017, 07:23

      Прости те дети это утка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 10 апреля 2017, 05:19

      Как бы орел умом не улетел после матча. Совсем плох сталэ

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 апреля 2017, 00:42

      И как это Орлов признает победу Спартака?

      3
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