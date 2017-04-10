Орлов не верит в чемпионство «Зенита» и отдает предпочтение «Спартаку»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матчей 22-го тура российской Премьер-лиги дал понять, что «Зениту» теперь необходимо сконцентрироваться на борьбе за второе место в чемпионате. По мнению Орлова, титул в этом сезоне завоюет «Спартак».

– «Зениту» можно продолжать бороться за второе место – за Лигу чемпионов

– В золотые медали вы уже не верите?

– С такой-то игрой? Они могут собраться на один матч. Думаю, со «Спартаком» покажут, на что действительно способны. Но общая картина… И кто за это отвечает?

– Тренер.

– Ну конечно! Здесь двух мнений быть не может.

– Между тем, «Спартак» на классе победил в Уфе. Чемпион?

– Конечно, «Спартак» мастеровитее «Уфы». Но ведь у хозяев отличился Ваня Обляков, способный парень, левша. Как же его можно было упустить «Зениту? Подопечным Семака не хватило исполнительского мастерства. «Спартак» мощнее и очень близок к чемпионству.

Напомним, что за восемь туров до конца «Спартак» опережает «Зенит» на восемь очков в турнирной таблице РФПЛ.