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    Смолов, Мамаев и Натхо выйдут в стартовых составах на матч «Краснодар» – ЦСКА

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 22-го тура чемпионата России. Напомним, что «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данной встречи, которая начнется сегодня в 16:30 по московскому времени.

    «Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

    Запасные: Синицын, Сафонов, Шишкин, Налдо, Быстров, Торбинский, Жоаозиньо, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Комлилченко, Вандерсон.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Ионов, Витиньо.

    Запасные: Помазун, Тошич, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

    Источник: РПЛ

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    09.04.2017 15:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 9 апреля 2017, 17:04

      Краснодару победы.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 апреля 2017, 16:58

      Не поможет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Spartak115 9 апреля 2017, 16:27

      Вперед Краснодар!!! сделай третий радостный момент в этом туре!!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 апреля 2017, 16:20

      Игра обещает быть острой, я думаю кони очки потеряют. Быки, мы за Вас!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 9 апреля 2017, 16:15

      Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +893

      Krics 9 апреля 2017, 16:14

      Жду красивой игры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 9 апреля 2017, 16:05

      Вперед Краснодар!!!

      0
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