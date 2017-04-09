Смолов, Мамаев и Натхо выйдут в стартовых составах на матч «Краснодар» – ЦСКА

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 22-го тура чемпионата России. Напомним, что «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данной встречи, которая начнется сегодня в 16:30 по московскому времени.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Запасные: Синицын, Сафонов, Шишкин, Налдо, Быстров, Торбинский, Жоаозиньо, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Комлилченко, Вандерсон.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Ионов, Витиньо.

Запасные: Помазун, Тошич, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.