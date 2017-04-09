Санчес готов остаться в «Арсенале» еще на один сезон

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес хотел бы, чтобы клуб подтвердил свои амбиции на завоевание трофеев. Как сообщается, чилиец готов остаться в клубе еще на один сезон при условии, что «канониры» проведут эффективную летнюю трансферную кампанию. Не исключается, что Санчес в 2018 году перейдет в «Челси» в качестве свободного агента.

В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.