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    Санчес готов остаться в «Арсенале» еще на один сезон

    Форвард «Арсенала» Алексис Санчес хотел бы, чтобы клуб подтвердил свои амбиции на завоевание трофеев. Как сообщается, чилиец готов остаться в клубе еще на один сезон при условии, что «канониры» проведут эффективную летнюю трансферную кампанию. Не исключается, что Санчес в 2018 году перейдет в «Челси» в качестве свободного агента.

    В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    09.04.2017 09:00
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