Веденеев: «Это не «Спартак» поднялся, а конкуренты ослабли»

Если брать рейтинг чемпионатов УЕФА, то наш чемпионат уже давно занимает 6-7 строчку, и не становится слабее. В этом сезоне конкуренция возросла - и это хорошо. А отъезд многих звёзд за рубеж - это кого? Халк - звезда, Витсель - тоже вроде. А ещё кто? Как-то не вяжется со словом "многих". И из каких ещё клубов уехали звёзды? Вернее в каких они были? В Зените и без Халка с Витселем достаточно квалифицированных игроков. Здесь должно быть как в песне: " отряд не заметил потерю бойца...". По поводу травмированных - то они есть в каждом клубе. Про санитарно-курортный режим: в своё время Спартак играл в Еврокубках и не плакал, а становился Чемпионом. Надо брать пример с лучших клубов Европы, которые играют на порядок больше игр в сезоне, а не распускать сопли. Ну, а про судейство: чья бы корова мычала, а Ваша - молчала. Вообщем Питерские эксперты своим ребятам уже заранее " соломку стелят", хотя чемпионат ещё не закончился. Заразная это болезнь - "луческомания".
Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что «Спартак» лидирует в нынешнем сезоне чемпионата России благодаря проблемам у конкурентов. По мнению Веденеева, красно-белым также помогло то, что клуб не выступал в еврокубках.
«Надо сказать, что уровень футбола в Премьер-лиге в этом сезоне после отъезда многих звезд за рубеж снизился. Именно по этой причине, например, «Амкар», который идет в трех очках от еврокубковой зоны в таблице, может сначала победить «Зенит», а через неделю проиграть «Томи». А «Спартак» – получить в свои ворота четыре мяча не только от «Зенита», но и от «Крыльев Советов».
Существует немало причин, благодаря которым «Спартак» сейчас лидирует с отрывом в шесть пунктов от преследователей. Среди прочих – потеря «Зенитом» и ЦСКА нескольких ведущих футболистов. Плюс некоторые судейские решения, из-за которых «Зенит», как в матче с «Краснодаром», и не только, лишился очков. Плюс необходимость ротации и усталость в «Ростове» и «Краснодаре», которые сражались на два фронта (так же, как и «Зенит» с ЦСКА) в то время как «Спартак» готовился к матчам в санаторно-курортном недельном цикле. Только на первый взгляд эти нюансы кажутся мелкими, но их совокупность решает многое.
Тем не менее, даже находясь в льготных для себя обстоятельствах «Спартак» пока не может перевести дух. Это не «Спартак» поднялся, а конкуренты ослабли. Но все баталии еще впереди. И в каждом матче красно-белые забивать победные голы на 95-й минуте не смогут», – заявил Веденеев.
Напомним, что за девять туров до конца сезона «Спартак» опережает «Зенит» и ЦСКА на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.