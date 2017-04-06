Веденеев: «Это не «Спартак» поднялся, а конкуренты ослабли»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что «Спартак» лидирует в нынешнем сезоне чемпионата России благодаря проблемам у конкурентов. По мнению Веденеева, красно-белым также помогло то, что клуб не выступал в еврокубках.

«Надо сказать, что уровень футбола в Премьер-лиге в этом сезоне после отъезда многих звезд за рубеж снизился. Именно по этой причине, например, «Амкар», который идет в трех очках от еврокубковой зоны в таблице, может сначала победить «Зенит», а через неделю проиграть «Томи». А «Спартак» – получить в свои ворота четыре мяча не только от «Зенита», но и от «Крыльев Советов».

Существует немало причин, благодаря которым «Спартак» сейчас лидирует с отрывом в шесть пунктов от преследователей. Среди прочих – потеря «Зенитом» и ЦСКА нескольких ведущих футболистов. Плюс некоторые судейские решения, из-за которых «Зенит», как в матче с «Краснодаром», и не только, лишился очков. Плюс необходимость ротации и усталость в «Ростове» и «Краснодаре», которые сражались на два фронта (так же, как и «Зенит» с ЦСКА) в то время как «Спартак» готовился к матчам в санаторно-курортном недельном цикле. Только на первый взгляд эти нюансы кажутся мелкими, но их совокупность решает многое.

Тем не менее, даже находясь в льготных для себя обстоятельствах «Спартак» пока не может перевести дух. Это не «Спартак» поднялся, а конкуренты ослабли. Но все баталии еще впереди. И в каждом матче красно-белые забивать победные голы на 95-й минуте не смогут», – заявил Веденеев.

Напомним, что за девять туров до конца сезона «Спартак» опережает «Зенит» и ЦСКА на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.