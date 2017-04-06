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    Веденеев: «Это не «Спартак» поднялся, а конкуренты ослабли»

    Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что «Спартак» лидирует в нынешнем сезоне чемпионата России благодаря проблемам у конкурентов. По мнению Веденеева, красно-белым также помогло то, что клуб не выступал в еврокубках.

    «Надо сказать, что уровень футбола в Премьер-лиге в этом сезоне после отъезда многих звезд за рубеж снизился. Именно по этой причине, например, «Амкар», который идет в трех очках от еврокубковой зоны в таблице, может сначала победить «Зенит», а через неделю проиграть «Томи». А «Спартак» – получить в свои ворота четыре мяча не только от «Зенита», но и от «Крыльев Советов».

    Существует немало причин, благодаря которым «Спартак» сейчас лидирует с отрывом в шесть пунктов от преследователей. Среди прочих – потеря «Зенитом» и ЦСКА нескольких ведущих футболистов. Плюс некоторые судейские решения, из-за которых «Зенит», как в матче с «Краснодаром», и не только, лишился очков. Плюс необходимость ротации и усталость в «Ростове» и «Краснодаре», которые сражались на два фронта (так же, как и «Зенит» с ЦСКА) в то время как «Спартак» готовился к матчам в санаторно-курортном недельном цикле. Только на первый взгляд эти нюансы кажутся мелкими, но их совокупность решает многое.

    Тем не менее, даже находясь в льготных для себя обстоятельствах «Спартак» пока не может перевести дух. Это не «Спартак» поднялся, а конкуренты ослабли. Но все баталии еще впереди. И в каждом матче красно-белые забивать победные голы на 95-й минуте не смогут», – заявил Веденеев.

    Напомним, что за девять туров до конца сезона «Спартак» опережает «Зенит» и ЦСКА на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.04.2017 12:09
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 6 апреля 2017, 23:28

      Если брать рейтинг чемпионатов УЕФА, то наш чемпионат уже давно занимает 6-7 строчку, и не становится слабее. В этом сезоне конкуренция возросла - и это хорошо. А отъезд многих звёзд за рубеж - это кого? Халк - звезда, Витсель - тоже вроде. А ещё кто? Как-то не вяжется со словом "многих". И из каких ещё клубов уехали звёзды? Вернее в каких они были? В Зените и без Халка с Витселем достаточно квалифицированных игроков. Здесь должно быть как в песне: " отряд не заметил потерю бойца...". По поводу травмированных - то они есть в каждом клубе. Про санитарно-курортный режим: в своё время Спартак играл в Еврокубках и не плакал, а становился Чемпионом. Надо брать пример с лучших клубов Европы, которые играют на порядок больше игр в сезоне, а не распускать сопли. Ну, а про судейство: чья бы корова мычала, а Ваша - молчала. Вообщем Питерские эксперты своим ребятам уже заранее " соломку стелят", хотя чемпионат ещё не закончился. Заразная это болезнь - "луческомания".

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 6 апреля 2017, 19:41

      Все эти "конкуренты" на свет Божий появились вообще только тогда, когда Червяк развалил "Спартак" отмыванием денег на покупках разных Мукунков. Все 90-ые никаких конкурентов не было. Во время развала "Спартака" выиграли чемпионат по паре раз и хватит. А теперь всё станет обратно на место.

      3
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      Рейтинг: -153

      Nariman27 6 апреля 2017, 18:28

      Краснодар и Ростов в еврокубках действительно играют (ли), а вот зенит и цска все ноют и ноют о своих проблемах с ротацией, усталостью и т.д. Да и футбольные власти хотят чемпионства Спартака не иначе как заговор

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 6 апреля 2017, 16:47

      А разве футбол из этого и не состоит? Всегда есть проблемы - с составом, финансированием, руководством, болельщиками и т.д. У кого проблем меньше, тот и побеждает.

      1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 6 апреля 2017, 16:04

      Что только не придумают, лишь бы СПАРТАК принизить. )))

      2
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      Рейтинг: +8018

      nik55 6 апреля 2017, 16:03

      Плюс некоторые судейские решения, из-за которых «Зенит», ----становился чемпионом на халяву

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2017, 16:00

      просто весь наш футбол сбавил обороты на фоне клубов из Европы мы все смотримся бледнова то, если мы не можем выиграть у Андерлехта и Сельты проигрываем киприотам в отборе о каком тогда можно говорить подъеме конечно мы в полной так сказать ...опе

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 6 апреля 2017, 15:30

      Веденеев лучше б что нибудь другое придумал))) а то одни и теже слова псевдоэкспертов повторил, слово в слово почти))

      7
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 6 апреля 2017, 14:49

      Веденеев дал очень точный и квалифицированный расклад сил в нынешнем чемпионате. Теперь все будет зависеть от физической и психологической подготовки команд на финишном отрезке турнира.
      Хотелось бы , чтобы в последних 10 турах была спортивная честная борьба без судейских ляпов неважно в чью пользу!

      -1
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      Рейтинг: +26

      pntrz 6 апреля 2017, 14:21

      почему опубликовывают интервью в дворовым пацаном?

      2
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