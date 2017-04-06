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  • Веденеев: «Это не «Спартак» поднялся, а конкуренты ослабли»

Веденеев: «Это не «Спартак» поднялся, а конкуренты ослабли»

6 апреля 2017, 12:09
28

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что «Спартак» лидирует в нынешнем сезоне чемпионата России благодаря проблемам у конкурентов. По мнению Веденеева, красно-белым также помогло то, что клуб не выступал в еврокубках.

«Надо сказать, что уровень футбола в Премьер-лиге в этом сезоне после отъезда многих звезд за рубеж снизился. Именно по этой причине, например, «Амкар», который идет в трех очках от еврокубковой зоны в таблице, может сначала победить «Зенит», а через неделю проиграть «Томи». А «Спартак» – получить в свои ворота четыре мяча не только от «Зенита», но и от «Крыльев Советов».

Существует немало причин, благодаря которым «Спартак» сейчас лидирует с отрывом в шесть пунктов от преследователей. Среди прочих – потеря «Зенитом» и ЦСКА нескольких ведущих футболистов. Плюс некоторые судейские решения, из-за которых «Зенит», как в матче с «Краснодаром», и не только, лишился очков. Плюс необходимость ротации и усталость в «Ростове» и «Краснодаре», которые сражались на два фронта (так же, как и «Зенит» с ЦСКА) в то время как «Спартак» готовился к матчам в санаторно-курортном недельном цикле. Только на первый взгляд эти нюансы кажутся мелкими, но их совокупность решает многое.

Тем не менее, даже находясь в льготных для себя обстоятельствах «Спартак» пока не может перевести дух. Это не «Спартак» поднялся, а конкуренты ослабли. Но все баталии еще впереди. И в каждом матче красно-белые забивать победные голы на 95-й минуте не смогут», – заявил Веденеев.

Напомним, что за девять туров до конца сезона «Спартак» опережает «Зенит» и ЦСКА на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (28)
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piligrim1986
1491469976
ну конечно же, что еще бомжара может сказать
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miklos
1491471226
Прошлый сезон, 21-й тур: ЦСКА – 43 очка «Зенит» – 37 Нынешний сезон, 21-й тур: ЦСКА – 42 «Зенит» – 42 Конкуренты ослабли (с)
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Andrering87
1491471580
Теперь все плакаться будут....ныть...вот не надоело, покоя всем не дает, что Спартак на первом месте...ищут оправданий....особенно бомжи....
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Мары
1491473221
Достали эти бывшие со своими оправданиями в результате некой слабости.С тем же успехом ихние чемпионства можно оправдать слабостью Спартака.Только зачем это ?Показать свою слабость, как сейчас эти Веденеевы показывают ?
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Опорник84
1491473931
С таким бюджетом, таким составом как у зенита, стыдно плакать по поводу усталости и судейства! А как же лучшие клубы Европы? Играют на несколько фронтов и не кто не ноет,а сражаются изо всех сил! А у нас привыкли все время плакать по поводу и без!
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Диктор
1491474076
Зависть так и слышна в словах.
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meiram
1491476605
Хватит хаять "Спартак" надоели все прозенитские и армейские болелы, любую критику нужно начинать с себя и не озираться по сторонам с завистью и презрением!
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swot1205
1491476662
А как бомжи с конями лидируют так все их соперники на подьеме и составы идеальны и сильны. Что за бред.у зенита два человека уехала и все они что без них играть не могут?!цска все сильнейшие в строю.они никогда деньгами и не кидали. А сейчас не спартак лидирует ,а конкуренты ослабли.....и это эксперты в футболе говорят.....так всю страну и просрем с такими "профессионалами". Вот по такому же принципу и сборная сейчас играет. Зовите Бердыева пока окончательно сборную не загубили. У меня ВСЁ! !!!
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Д Альбертини
1491481840
Веденеев лучше б что нибудь другое придумал))) а то одни и теже слова псевдоэкспертов повторил, слово в слово почти))
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Супермачо
1491496864
Все эти "конкуренты" на свет Божий появились вообще только тогда, когда Червяк развалил "Спартак" отмыванием денег на покупках разных Мукунков. Все 90-ые никаких конкурентов не было. Во время развала "Спартака" выиграли чемпионат по паре раз и хватит. А теперь всё станет обратно на место.
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