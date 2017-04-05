Дзюба успеет восстановиться к матчу со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет принять участие в матче 23-го тура РФПЛ против «Спартака». По информации источника, 28-летний форвард, испытывающий проблемы с коленом, успеет восстановиться к матчу против московского клуба. При этом отмечается, что футболист, вероятнее всего, не сумеет провести на поле всю игру.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, в которых забил девять голов и отметился тремя результативными передачами.