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    Дзюба успеет восстановиться к матчу со «Спартаком»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет принять участие в матче 23-го тура РФПЛ против «Спартака». По информации источника, 28-летний форвард, испытывающий проблемы с коленом, успеет восстановиться к матчу против московского клуба. При этом отмечается, что футболист, вероятнее всего, не сумеет провести на поле всю игру.

    В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, в которых забил девять голов и отметился тремя результативными передачами.

    Источник: ФАН

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    05.04.2017 20:26
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 апреля 2017, 18:40

      Пусть Тёма поправляется, но в Москву против Спартака его брать не надо.

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 6 апреля 2017, 12:02

      Та его же кривоногие пузаны помидорами закидают ... Сидел бы лучше дома, пиво пил с Кокориным напару)))

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 6 апреля 2017, 11:08

      Слава Богу)! (болельщик спартака)

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 апреля 2017, 09:14

      эт типа боятся надо?

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 6 апреля 2017, 08:41

      Хорошие садовники в Питере...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett > SeniorMoroz91 6 апреля 2017, 09:46

      Флористы)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 6 апреля 2017, 08:24

      Главное чтоб продолжил забивать!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 6 апреля 2017, 02:47

      не спешил бы,восстанавливался,заодно голову подлечил. чую ждёт приём "вэлыкого мастера" радушный на стадионе,в восторге будут "кривоногие пузатики"

      3
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 5 апреля 2017, 23:09

      Главное, чтобы трёху положил!

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Урия Гип 6 апреля 2017, 00:59

      кто? - буратино )

      не смеши

      0
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > B.G. 6 апреля 2017, 03:23

      Смеяться потом будем. Не он так Кокорин положит, ещё веселее будет! Против него Ваша оборона "0".

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Урия Гип 6 апреля 2017, 08:50

      скорее Юсупов хеттрик сделает, чем Кокорин один забьет

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 5 апреля 2017, 22:13

      В этом матче ему наврятли мяч достанется. Вся игра будет у ворот зенита!!!

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 апреля 2017, 22:07

      Да с Дзьюба интересно получается ушел за трофеем - может получится от трофея -Спартаку только из за этого надо - кровь из носа получить трофей

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