Футболисты «Зенита» почтили память погибших в результате теракта в метро

Игроки и персонал «Зенита» посетили станцию метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, где 3 апреля произошел теракт. Сообщается, что футболисты возложили цветы в мемориалу погибших.

Напомним, в результате взрыва в одном из вагонов метро погибло 14 человек, более 50-ти пострадали.