Футболисты «Зенита» почтили память погибших в результате теракта в метро

Футболистам Зенита респект и уважуха за такой поступок.
Террористам совет, не стоит взрывать мирное население России, у нас не тот менталитет. В отличии от других стран, у нас такой вариант не пройдет. Вместо испуга и озлобленности, мы наоборот сплотимся и станем сильнее. Пусть не сразу, но ответ будет в сто раз больнее для самих террористов и их "больших друзей". Учите историю.
Игроки и персонал «Зенита» посетили станцию метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, где 3 апреля произошел теракт. Сообщается, что футболисты возложили цветы в мемориалу погибших.
Напомним, в результате взрыва в одном из вагонов метро погибло 14 человек, более 50-ти пострадали.