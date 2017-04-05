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    Футболисты «Зенита» почтили память погибших в результате теракта в метро

    Игроки и персонал «Зенита» посетили станцию метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, где 3 апреля произошел теракт. Сообщается, что футболисты возложили цветы в мемориалу погибших.

    Напомним, в результате взрыва в одном из вагонов метро погибло 14 человек, более 50-ти пострадали.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.04.2017 15:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2229

      river31 5 апреля 2017, 18:48

      Футболистам Зенита респект и уважуха за такой поступок.
      Террористам совет, не стоит взрывать мирное население России, у нас не тот менталитет. В отличии от других стран, у нас такой вариант не пройдет. Вместо испуга и озлобленности, мы наоборот сплотимся и станем сильнее. Пусть не сразу, но ответ будет в сто раз больнее для самих террористов и их "больших друзей". Учите историю.

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 5 апреля 2017, 18:13

      Пусть Зенит поддержит семьи ,материально,этого никогда не бывает много!

      2
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 5 апреля 2017, 17:54

      Только слова благодарности!!!

      3
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 5 апреля 2017, 17:06

      Да, это поступок! Он доказывает в который раз , что город и команда Зенит едины и в радости, и в минуты скорби. Молодцы ребята-нашли время и пришли к месту трагедии.

      4
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > ZENIT-59 5 апреля 2017, 18:57

      Да много ли времени надо!! молодцы конечно! Но вот финансовую помощь оказали бы семьям пострадавших, толку было бы больше!

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Ajax_Amsterdam 5 апреля 2017, 19:04

      Может быть и будут оказывать материальную помощь, только без афиши и помпы.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Ajax_Amsterdam 7 апреля 2017, 23:08

      Деньги от продажи билетов на матч зенит-анжи будут направлены семьям пострадавшим от теракта в метро
      как я и предсказал ранее 5 апреля Впрочем, вы тоже этого желали.

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > ZENIT-59 8 апреля 2017, 11:22

      Молодцы!!! Правильный и по человечески добрый поступок!!!

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 5 апреля 2017, 17:06

      Гордимся вами!

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 апреля 2017, 16:46

      Зенит молодцы... вопрос к террорикам-зомбированным.. зачем.. убивать невинных? идите на военных, из под стежка, как трусы ебаные!

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      Рейтинг: +581

      Чеба 5 апреля 2017, 15:55

      РЕСПЕКТ!

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