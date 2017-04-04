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    «Фенербахче» предложил «Локомотиву» обменять Фернандеша на Эменике

    Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в ближайшее время может оказаться в «Локомотиве». Турецкий клуб предложил форварда в обмен на хавбека железнодорожников Мануэля Фернандеша, сообщает Hurriyet.

    Сообщается, что экс-игрок «Спартака» не против возвращения в Россию, а турки недовольны отношением игрока к тренировкам.

    Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. На его счету 42 матча и 21 забитый мяч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2017 20:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 апреля 2017, 10:37

      А зачем он нам?) мы его не подписали бы, будь он даже свободным агентом!) у нас ари и фарфан! плюс галаджан в бой рвётся) в кой то веки у нас с форвардами всё устаканилось

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 5 апреля 2017, 10:05

      НУ как варинат, если без доплат, ибо разница в цене большая. Мне Ману не нравится, его лишние финты. Диарра был пошустрее и не сбивал темп атаки финтами, но как человек вышел *овницо...

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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 5 апреля 2017, 09:17

      Эми лишь бы впарить..

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 5 апреля 2017, 07:11

      Я представляю себе этот обмен на мосту, люди в шляпах и темных очках по обе стороны.

      0
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 5 апреля 2017, 06:22

      Бедный Эменике, везде его пихают

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 апреля 2017, 05:43

      Такое счастье и всё мне ?
      Не глядя !

      -3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 4 апреля 2017, 21:52

      Прямо как в детстве: "А давай меняться?" )))))

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Супермачо 4 апреля 2017, 23:06

      ага, неглядя... Эменике то давно в деле уже не видно

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2017, 21:03

      НА КОГО ЕГО ТОЛЬКО УЖЕ НЕ МЕНЯЮТ.....................

      0
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