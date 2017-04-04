«Фенербахче» предложил «Локомотиву» обменять Фернандеша на Эменике

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в ближайшее время может оказаться в «Локомотиве». Турецкий клуб предложил форварда в обмен на хавбека железнодорожников Мануэля Фернандеша, сообщает Hurriyet.

Сообщается, что экс-игрок «Спартака» не против возвращения в Россию, а турки недовольны отношением игрока к тренировкам.

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. На его счету 42 матча и 21 забитый мяч.