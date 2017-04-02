Пети: «Арсенал» подписывал игроков поспешно, в последние дни трансферного окна»

венгера выпишите из арсенала... у руководства клуба зависимость от него, боязнь, что без него все развалится...
Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети считает, что клуб должен пересмотреть свою трансферную политику. По мнению ветерана, команда часто совершает поспешные покупки.
«В последнее трансферное окно клуб подписывал игроков хаотично, в последние дни закрытия рынка. Лучшие клубы досконально анализируют, кто им нужен, происходит это за шесть месяцев до завершения сезона. «Арсенал» не сможет конкурировать, если не изменится», – заявил Пети.