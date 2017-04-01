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    Моуринью выступил против товарищеских матчей сборных

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что ему не нравятся товарищеские матчи сборных. Моуринью утверждает, что из-за них его команде будет сложнее выиграть у «Вест Бромвича».

    «Мне кажется, товарищеские матчи полезны для сборных перед финальными этапами турниров. Но игры, проходящие в середине сезона, не имеют никакого смысла. «Вест Бромвичу» проще, ведь из их состава на игры сборных вызывался лишь один игрок», – отметил Моуринью.

    Источник: Skysports

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    01.04.2017 00:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 1 апреля 2017, 08:01

      Маур как всегда в своем репертуаре )), но на этот раз он прав!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 апреля 2017, 01:29

      На самом деле уже как 2 последних цикла сборных (весенний и осенний) мимо меня просто проехали... И я не пожалел ни капли что не посмотрел там почти ни одного матча... Но, вот то что из-за сборных делают перерыв в 2 недели в самый разгар сезона, когда те катают 1 матч квалификации, а второй товарняк, по-моему это бред... Сделали бы лучше 2 отрезка в сезоне, за которые бы сборные и катали все официальные матчи, а так сопли по пальцу размазывать по 6-7 отрезков в 2 недели, из которых половина матчей товарняки... Да, и травмы игроков на ровном месте в товарняках лесом никому не нужны, но там их получают в больших количествах... Надо как-то лучше организовать систему таких матчей...

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      Рейтинг: +64

      Freaky > ivanthebest 1 апреля 2017, 10:20

      Полностью согласен. Жаль, что УЕФА идет по обратному пути. Придумали "Лигу Наций" дополнительно к отборочным матчам. Теперь матчей сборных будет еще больше. Половину осени 2018 года и вовсе полностью отдали сборным.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 апреля 2017, 00:57

      жозе болею за манчестер, но думаю может не стоит покупать 1 игрока очень переоцененного за 100 лямов , а может лучше взять двух игроков за 50!!! как раз хватит на один турнир и на другой!

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 1 апреля 2017, 00:49

      дело говорить Маур

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