Моуринью выступил против товарищеских матчей сборных

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что ему не нравятся товарищеские матчи сборных. Моуринью утверждает, что из-за них его команде будет сложнее выиграть у «Вест Бромвича».

«Мне кажется, товарищеские матчи полезны для сборных перед финальными этапами турниров. Но игры, проходящие в середине сезона, не имеют никакого смысла. «Вест Бромвичу» проще, ведь из их состава на игры сборных вызывался лишь один игрок», – отметил Моуринью.