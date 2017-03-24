ТАСС принесло извинения «Зениту» за ложную информацию о переводе денег «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»

Информационное агентство ТАСС принесло извинения «Зениту» за ложную информацию, которую распространил корреспондент издания. Напомним, ранее представитель данного СМИ заявил, что петербургский клуб перевел деньги «Локомотиву» в размере 30 тысяч евро каждому игроку за ничью в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1).

После этого инцидента представители «Локомотива» и «Зенита» выступили с опровержением ложной информации. Ранее ТАСС принесло извинения московскому клубу, которые были приняты пострадавшей стороной.