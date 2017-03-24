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    ТАСС принесло извинения «Зениту» за ложную информацию о переводе денег «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»

    Информационное агентство ТАСС принесло извинения «Зениту» за ложную информацию, которую распространил корреспондент издания. Напомним, ранее представитель данного СМИ заявил, что петербургский клуб перевел деньги «Локомотиву» в размере 30 тысяч евро каждому игроку за ничью в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1).

    После этого инцидента представители «Локомотива» и «Зенита» выступили с опровержением ложной информации. Ранее ТАСС принесло извинения московскому клубу, которые были приняты пострадавшей стороной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2017 18:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -90

      Raider26 26 марта 2017, 09:15

      Всякую хрень пишут

      0
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      Рейтинг: +22

      udav4691 25 марта 2017, 03:32

      не пролезло - и ладно? Дешевкииииииииииииииии

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 24 марта 2017, 21:50

      Проплата была наверняка,просто не с руки с Газпромом сориться

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 24 марта 2017, 21:40

      Проще извиниться, чем в суде бодаться с Газпромом и РЖД. Шансов , против двоих - никаких. Тем более, что стимулировать - никакого криминала нет.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 марта 2017, 20:00

      А почему извинился ТАСС а не сам корреспондент? Папик сказал, что надо извиниться ))

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 24 марта 2017, 19:19

      Так-то

      2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 24 марта 2017, 19:12

      На колени! ))

      3
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