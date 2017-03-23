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    В Перу полицейские изъяли партию кокаина на 85 миллионов под брендом Месси

    В Перу полицейские изъяли партию наркотиков, которая провозилась под брендом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По информации источника, представители закона конфисковали около полутора тонн кокаина, общая стоимость которого оценивается в 85 миллионов долларов.

    Отмечается, что запрещенное вещество было расфасовано по коробкам, на которых были размещены изображения аргентинского футболиста и его фирменный логотип.

    Источник: Twitter

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    23.03.2017 17:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +73

      Фесс 24 марта 2017, 00:11

      Аргентинский картель развлекаются. Кокс... ой... юмор высшей пробы...)))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 марта 2017, 22:44

      Ну и? Я конечно немного недолюбливаю гнома, но это уже бредятина чистой воды... Что с того, что на коробках его бренд, любой мудак может купить чемодан, нахреначить на него по сути любую наклейку любого бренда и толкать в нём хоть уран, в промышленных масштабах.

      1
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      Рейтинг: +175

      Seamus 23 марта 2017, 21:38

      Барселона ищет замену Месси. Каталонский клуб заинтересован в покупке партии кокаина из Перу. Сумма трансфера оценивается в $85 млн.))))))

      0
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      Рейтинг: +22

      Dankaz 23 марта 2017, 20:55

      Лео остановись!!! Уважай закон

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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 23 марта 2017, 19:27

      Был бы рисунок клаудио писсаро не трогали бы

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