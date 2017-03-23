В Перу полицейские изъяли партию кокаина на 85 миллионов под брендом Месси

В Перу полицейские изъяли партию наркотиков, которая провозилась под брендом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По информации источника, представители закона конфисковали около полутора тонн кокаина, общая стоимость которого оценивается в 85 миллионов долларов.

Отмечается, что запрещенное вещество было расфасовано по коробкам, на которых были размещены изображения аргентинского футболиста и его фирменный логотип.