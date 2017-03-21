Ари: «Обожаю забивать голы в ворота «Спартака»

Нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», признался, что любит забивать голы в ворота своего бывшего клуба «Спартака». Напомним, что форвард огорчил красно-белых в матче 20-го тура чемпионата России.

– В минувшем туре вы вновь забили «Спартаку». Эта команда для вас – особый «раздражитель»?

– Всегда приятно забивать своему бывшему клубу. Я очень люблю «Спартак» и всех его болельщиков, но скажу честно: я обожаю забивать им голы! Жаль, что мы не смогли завоевать три очка, но игра сложилась так, как сложилась.

Стоит отметить, что после своего ухода из «Спартака» Ари забил в ворота московской команды семь голов в семи матчах.