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Ари: «Обожаю забивать голы в ворота «Спартака»

21 марта 2017, 06:07
9

Нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», признался, что любит забивать голы в ворота своего бывшего клуба «Спартака». Напомним, что форвард огорчил красно-белых в матче 20-го тура чемпионата России.

– В минувшем туре вы вновь забили «Спартаку». Эта команда для вас – особый «раздражитель»?

– Всегда приятно забивать своему бывшему клубу. Я очень люблю «Спартак» и всех его болельщиков, но скажу честно: я обожаю забивать им голы! Жаль, что мы не смогли завоевать три очка, но игра сложилась так, как сложилась.

Стоит отметить, что после своего ухода из «Спартака» Ари забил в ворота московской команды семь голов в семи матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ари
Комментарии (9)
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agrmark
1490066544
Это был твой последний гол в наши ворота!
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oyabun
1490071695
Как же он в этом моменте напоминает Дзюбу.. В их словах откровенно просматривается прямо таки детская обида, за то что не такими уж "незаменимыми" они оказались в Спартаке и клуб от них с легкостью отказался. Потому и пытаются вот таким вот образом как могут "мстить".
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alexidj
1490074028
Если любишь то настраивайся также на Цска с Зенитом ..
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vladimir-7
1490077955
Молодец, АРИ и дальше продолжай им забивать.
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Микояновский мясокомбинат
1490091901
Народ: «Обожаем смотреть на голы в ворота «Спартака»
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sochi-2013
1490115377
"Я очень люблю «Спартак» и всех его болельщиков,". Чтобы было, если бы он их не любил??? ))
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