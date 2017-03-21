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    Ари: «Обожаю забивать голы в ворота «Спартака»

    Нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», признался, что любит забивать голы в ворота своего бывшего клуба «Спартака». Напомним, что форвард огорчил красно-белых в матче 20-го тура чемпионата России.

    – В минувшем туре вы вновь забили «Спартаку». Эта команда для вас – особый «раздражитель»?

    – Всегда приятно забивать своему бывшему клубу. Я очень люблю «Спартак» и всех его болельщиков, но скажу честно: я обожаю забивать им голы! Жаль, что мы не смогли завоевать три очка, но игра сложилась так, как сложилась.

    Стоит отметить, что после своего ухода из «Спартака» Ари забил в ворота московской команды семь голов в семи матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2017 06:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 21 марта 2017, 19:56

      "Я очень люблю «Спартак» и всех его болельщиков,". Чтобы было, если бы он их не любил??? ))

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 21 марта 2017, 13:25

      Народ: «Обожаем смотреть на голы в ворота «Спартака»

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 марта 2017, 09:32

      Молодец, АРИ и дальше продолжай им забивать.

      -2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Klaido 21 марта 2017, 21:37

      Не положит , потому что не сможет. Он же только Спартаку любит забивать, Ведь так "любит" Болельщиков! Издевается, пожиратель бананов.

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 21 марта 2017, 08:27

      Если любишь то настраивайся также на Цска с Зенитом ..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 21 марта 2017, 07:48

      Как же он в этом моменте напоминает Дзюбу.. В их словах откровенно просматривается прямо таки детская обида, за то что не такими уж "незаменимыми" они оказались в Спартаке и клуб от них с легкостью отказался. Потому и пытаются вот таким вот образом как могут "мстить".

      2
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      Рейтинг: +173

      agrmark 21 марта 2017, 06:22

      Это был твой последний гол в наши ворота!

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > agrmark 21 марта 2017, 07:18

      А что вы закрываетесь???

      8
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      ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > Klaido 21 марта 2017, 21:32

      Возможно так и будет. Но пока мяч Ари в воротах вашей команды.

      0
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