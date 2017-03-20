Карпин: «Отсутствие пенальти у «Спартака» – стечение обстоятельств»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что отсутствие пенальти у красно-белых – это стечение обстоятельств, а также заявил, что столичный клуб – одна из самых атакующих команд РФПЛ.

«Почему у «Спартака» не было пенальти в этом сезоне? Надо спросить у судей. «Спартак» одна из самых атакующих команд чемпионата. Отсутствие пенальти – стечение обстоятельств. Меня это удивляет. Разбирать моменты должен клуб. Если что-то не так, то можно об этом говорить», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

«Спартак» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.