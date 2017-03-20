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    Карпин: «Отсутствие пенальти у «Спартака» – стечение обстоятельств»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что отсутствие пенальти у красно-белых – это стечение обстоятельств, а также заявил, что столичный клуб – одна из самых атакующих команд РФПЛ.

    «Почему у «Спартака» не было пенальти в этом сезоне? Надо спросить у судей. «Спартак» одна из самых атакующих команд чемпионата. Отсутствие пенальти – стечение обстоятельств. Меня это удивляет. Разбирать моменты должен клуб. Если что-то не так, то можно об этом говорить», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

    «Спартак» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2017 22:20
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      killerman77 21 марта 2017, 08:59

      отсутствие пенальти у Спартака - это отсутствие повода назначать оный ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      gunstilzit 20 марта 2017, 22:39

      Нужна петиция!

      1
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