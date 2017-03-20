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    РФС может наказать «Спартак» за несогласованный баннер на матче с «Локомотивом»

    «Спартак» может понести наказание на несогласованный баннер, вывешенный болельщиками красно-белых на гостевом поединке 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1). Также фанатами обеих команд были использована запрещенная пиротехника.

    «Матч «Локомотив» – «Спартак». Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и сожгли спартаковскую атрибутику. Поклонники красно-белых также скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Помимо этого, гости продемонстрировали несогласованный баннер», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    После 20-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке, набрав 27 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 12:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 21 июля 2020, 23:30

      охренеть,, как в воровской малине...

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 20 марта 2017, 15:26

      сжигание атрибутики и ненорматив, это конечно лишнее.
      а вот за баннер спартачам респект. молодцы, без оскорблений и по сути.

      1
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 20 марта 2017, 14:49

      Странно, а глава РФС Мутко был доволен ещё вчера...

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 20 марта 2017, 13:44

      нормальный баннер. никаких оскорблений.

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