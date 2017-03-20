РФС может наказать «Спартак» за несогласованный баннер на матче с «Локомотивом»

«Спартак» может понести наказание на несогласованный баннер, вывешенный болельщиками красно-белых на гостевом поединке 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1). Также фанатами обеих команд были использована запрещенная пиротехника.

«Матч «Локомотив» – «Спартак». Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и сожгли спартаковскую атрибутику. Поклонники красно-белых также скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Помимо этого, гости продемонстрировали несогласованный баннер», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

После 20-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке, набрав 27 очков.