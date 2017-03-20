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РФС может наказать «Спартак» за несогласованный баннер на матче с «Локомотивом»

20 марта 2017, 12:29
4

«Спартак» может понести наказание на несогласованный баннер, вывешенный болельщиками красно-белых на гостевом поединке 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1). Также фанатами обеих команд были использована запрещенная пиротехника.

«Матч «Локомотив» – «Спартак». Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и сожгли спартаковскую атрибутику. Поклонники красно-белых также скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Помимо этого, гости продемонстрировали несогласованный баннер», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

После 20-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке, набрав 27 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (4)
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Алекc
1490006665
нормальный баннер. никаких оскорблений.
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Павелий
1490010573
Странно, а глава РФС Мутко был доволен ещё вчера...
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sergey_86-76
1490012776
сжигание атрибутики и ненорматив, это конечно лишнее. а вот за баннер спартачам респект. молодцы, без оскорблений и по сути.
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aaaaahhhh
1595363439
охренеть,, как в воровской малине...
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