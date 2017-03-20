Иньеста верит в чемпионство «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста уверен, что у его команды остаются реальные шансы на победу в чемпионате.

«Борьба в этом чемпионате продолжается. Мы обязаны побеждать во всех своих матчах и ждать осечек «Реала», – сказал Иньеста.

После 28 туров «Барселона» занимает в таблице испанской Примеры вторую строчку, отставая от лидирующего «Реала» на два очка. У мадридского клуба есть также игра в запасе.