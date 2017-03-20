Иньеста верит в чемпионство «Барселоны»

Конечно, если дальше судьи будут вас тащить и ставить левые пенки и удалять игроков ни за что, то почему бы и не стать чемпионами?
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста уверен, что у его команды остаются реальные шансы на победу в чемпионате.
«Борьба в этом чемпионате продолжается. Мы обязаны побеждать во всех своих матчах и ждать осечек «Реала», – сказал Иньеста.
После 28 туров «Барселона» занимает в таблице испанской Примеры вторую строчку, отставая от лидирующего «Реала» на два очка. У мадридского клуба есть также игра в запасе.