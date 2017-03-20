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    Иньеста верит в чемпионство «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста уверен, что у его команды остаются реальные шансы на победу в чемпионате.

    «Борьба в этом чемпионате продолжается. Мы обязаны побеждать во всех своих матчах и ждать осечек «Реала», – сказал Иньеста.

    После 28 туров «Барселона» занимает в таблице испанской Примеры вторую строчку, отставая от лидирующего «Реала» на два очка. У мадридского клуба есть также игра в запасе.

    Источник: Marca

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    20.03.2017 09:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 20 марта 2017, 17:46

      Конечно, если дальше судьи будут вас тащить и ставить левые пенки и удалять игроков ни за что, то почему бы и не стать чемпионами?

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      Рейтинг: +617

      nelez 20 марта 2017, 12:49

      Только не в этом году

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 марта 2017, 09:52

      Реал просрет если пятый год без чемпионства... продать роналду иско бензема и пепе... купить агуэро коке боатенг дибала... они все равно бабки так на клоунов большие тратят и тд... барса последний три трансфера ошиблись а так всегда хороших игроков покупают

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > de bruyne 20 марта 2017, 10:45

      А вот и не просрет, думаю баварию они не пройдут, поэтому сконцентрируются на чемпионате. Да и барса тоже не ахти, играют в три защитника., валенсия вчера сколько раз в десятером выходили 1-1. Три последних гола после угловых головой пропускают. А реал как раз играет просто, подача с фланга а там рон, бенз или беил головой замыкают, поэтому преимущество на стороне реала. Думаю Юве им с угловых накидает. Поэтому, как бы мне не хотелось, но думаю барса в этом году только с кубком испании останется. (((

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