«Ливерпуль» лучше играет с лидерами, чем с аутсайдерами

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги «Ливерпуль» более удачно играет в матчах с лидерами, чем с аутсайдерами. Матч 29-го тура с «Манчестер Сити» команда Юргена Клоппа завершила со счетом 1:1.

В 10 матчах с клубами топ-6 мерсисайдцы набрали 20 очков, тогда как в 10 играх с 6 последними командами таблицы на счету «Ливерпуля» лишь 19 очков.

Стоит отметить, что после 29 туров «Ливерпуль» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.