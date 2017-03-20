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    «Ливерпуль» лучше играет с лидерами, чем с аутсайдерами

    В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги «Ливерпуль» более удачно играет в матчах с лидерами, чем с аутсайдерами. Матч 29-го тура с «Манчестер Сити» команда Юргена Клоппа завершила со счетом 1:1.

    В 10 матчах с клубами топ-6 мерсисайдцы набрали 20 очков, тогда как в 10 играх с 6 последними командами таблицы на счету «Ливерпуля» лишь 19 очков.

    Стоит отметить, что после 29 туров «Ливерпуль» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

    Источник: Opta

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    20.03.2017 09:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 21 марта 2017, 05:54

      Хочется вставить мем с Кейджем "ДА ЛАДНО ?!"

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 20 марта 2017, 16:33

      Что-то позднее зажигание у вас. У них ещё где-то с 2010 года такое наблюдается

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