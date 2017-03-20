Аджоев считает, что с судейством в России надо что-то делать

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен судейством в гостевом матче 20-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2). По мнению Аджоева, оба гола петербургского клуба были забиты не по правилам.

«Пенальти, на мой взгляд, не было. Гол «Зенит» забил из офсайда. Там еще и нашего игрока сбили, но арбитр свисток не дал. Не очень это все понятно… Стопроцентный офсайд. Просмотрели повтор.

Первый тайм мы нормально смотрелись, а во втором такое вот решение судьи. Тяжело противостоять такому сопернику. Потеряли очки… Вообще это далеко не первый матч «Арсенала», когда судьи ошибаются. В Оренбурге тоже было не то… Почему так?

Такими заявлениями через прессу хотим обратить внимание главы департамента судейства РФС Андрея Будогосского на судейство. До этого писали, что «Зенит» пострадал от арбитров, теперь мы… С этим надо что-то делать», – заявил Аджоев.