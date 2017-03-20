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    Аджоев считает, что с судейством в России надо что-то делать

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен судейством в гостевом матче 20-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2). По мнению Аджоева, оба гола петербургского клуба были забиты не по правилам.

    «Пенальти, на мой взгляд, не было. Гол «Зенит» забил из офсайда. Там еще и нашего игрока сбили, но арбитр свисток не дал. Не очень это все понятно… Стопроцентный офсайд. Просмотрели повтор.

    Первый тайм мы нормально смотрелись, а во втором такое вот решение судьи. Тяжело противостоять такому сопернику. Потеряли очки… Вообще это далеко не первый матч «Арсенала», когда судьи ошибаются. В Оренбурге тоже было не то… Почему так?

    Такими заявлениями через прессу хотим обратить внимание главы департамента судейства РФС Андрея Будогосского на судейство. До этого писали, что «Зенит» пострадал от арбитров, теперь мы… С этим надо что-то делать», – заявил Аджоев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 00:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24

      forward163 20 марта 2017, 15:20

      Что говорить про судейство в России, если и в матчах лч, ле и т.д. судейство хромает не хуже...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 20 марта 2017, 13:50

      кто еще не отписался - ждем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2017, 10:40

      что имеем то и имеем, ну не футбольная мы страна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 марта 2017, 09:41

      В Сибирь их, батенька, в Сибирь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 марта 2017, 05:12

      Пенка была, как и оффсайд... Но с судьями делать чео-то надо, каждый тур одна и та же песня...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 марта 2017, 03:47

      с вас и надо начинать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 марта 2017, 02:25

      Это с аджоевыми в России надо что-то делать!!! Сколько клубов загубили... Уроды

      1
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 20 марта 2017, 00:45

      Извечная проблема: а судьи кто?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 00:32

      Кто только не страдал в нашем футболе от судейства, а начинать надо с головы.
      С Мудко !!!

      -2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 марта 2017, 00:22

      Мужик , давай действуй, Дани уже сам признал офсайд. Дзюба запечатлен в нырке. Ставь вопрос в Рфс, пусть баранки ставят и по очку каждому. Так будет справедливо. А Еськова и команду во вторую лигу. Пусть повышают квалификацию

      2
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