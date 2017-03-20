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  • Аджоев считает, что с судейством в России надо что-то делать

Аджоев считает, что с судейством в России надо что-то делать

20 марта 2017, 00:17
10

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен судейством в гостевом матче 20-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2). По мнению Аджоева, оба гола петербургского клуба были забиты не по правилам.

«Пенальти, на мой взгляд, не было. Гол «Зенит» забил из офсайда. Там еще и нашего игрока сбили, но арбитр свисток не дал. Не очень это все понятно… Стопроцентный офсайд. Просмотрели повтор.

Первый тайм мы нормально смотрелись, а во втором такое вот решение судьи. Тяжело противостоять такому сопернику. Потеряли очки… Вообще это далеко не первый матч «Арсенала», когда судьи ошибаются. В Оренбурге тоже было не то… Почему так?

Такими заявлениями через прессу хотим обратить внимание главы департамента судейства РФС Андрея Будогосского на судейство. До этого писали, что «Зенит» пострадал от арбитров, теперь мы… С этим надо что-то делать», – заявил Аджоев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Аджоев Гурам
Комментарии (10)
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пряник929
1489958551
Мужик , давай действуй, Дани уже сам признал офсайд. Дзюба запечатлен в нырке. Ставь вопрос в Рфс, пусть баранки ставят и по очку каждому. Так будет справедливо. А Еськова и команду во вторую лигу. Пусть повышают квалификацию
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Мары
1489959132
Кто только не страдал в нашем футболе от судейства, а начинать надо с головы. С Мудко !!!
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maior-60
1489959931
Извечная проблема: а судьи кто?
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Nerlinger
1489965949
Это с аджоевыми в России надо что-то делать!!! Сколько клубов загубили... Уроды
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sprint5
1489970843
с вас и надо начинать
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Аид666
1489975959
Пенка была, как и оффсайд... Но с судьями делать чео-то надо, каждый тур одна и та же песня...
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vladimir-7
1489992084
В Сибирь их, батенька, в Сибирь.
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Garrincha58
1489995634
что имеем то и имеем, ну не футбольная мы страна
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ijgjr
1490007051
кто еще не отписался - ждем
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forward163
1490012426
Что говорить про судейство в России, если и в матчах лч, ле и т.д. судейство хромает не хуже...
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