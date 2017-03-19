Лунев будет защищать ворота «Зенита» в матче с «Арсеналом»

Обнародован стартовый состав «Зенита» на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Место в воротах хозяев займет Андрей Лунев, в защите сыграют Ибрагим Цаллагов, Луиш Нету, Бранислав Иванович и Доменико Кришито, в полузащите — Эрнани, Жулиано, Артур Юсупов и Данни. Александр Кокорин и Артем Дзюба составят пару нападающих.



В запасе «Зенита» остались Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Николас Ломбертс, Маурисио, Олег Шатов, Йоан Молло, Роберт Мак, Лука Джорджевич и Александр Кержаков.

«Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге.