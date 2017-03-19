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    Лунев будет защищать ворота «Зенита» в матче с «Арсеналом»

    Обнародован стартовый состав «Зенита» на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Место в воротах хозяев займет Андрей Лунев, в защите сыграют Ибрагим Цаллагов, Луиш Нету, Бранислав Иванович и Доменико Кришито, в полузащите — Эрнани, Жулиано, Артур Юсупов и Данни. Александр Кокорин и Артем Дзюба составят пару нападающих.

    В запасе «Зенита» остались Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Николас Ломбертс, Маурисио, Олег Шатов, Йоан Молло, Роберт Мак, Лука Джорджевич и Александр Кержаков.

    «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге.

    Источник: РПЛ

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    19.03.2017 18:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 19 марта 2017, 21:38

      Андрея с первым сухарем в Зените!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 19 марта 2017, 20:54

      Кокошу и Юсупова надо гнать ..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 19 марта 2017, 20:37

      Да...с такой игрой 3 место..и то не факт..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan 19 марта 2017, 20:34

      Все бесперспективно. Зенит в этом сезоне плох. О первом месте пока думать рано. Будем надеяться на следующий сезон.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 19 марта 2017, 19:47

      снова Орлов... =(( слушать невозможно

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Cant Stop 19 марта 2017, 20:07

      Хорошо что Орлов ..молодых бездарей слушать невозможно..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > Путник 13 19 марта 2017, 20:20

      молодые вообще чушь несут какую то,особенно в матче недавнем ЦСКА Зенит. Дичь полная

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 19 марта 2017, 19:29

      Шанс для молодого вратаря, чтобы закрепиться в основе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 марта 2017, 19:28

      Раньше бы вышел , может бы Андерлехт прошли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 марта 2017, 19:26

      Готов поспорить, что Молло на замену выйдет! Похоже перед Луческу поставили вопрос - показать кого купил клуб в зимнее трансферное окно и для чего !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 марта 2017, 19:26

      Этот состав не последняя ли ошибка Луческу? С заменой его Слуцким! :-)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 19 марта 2017, 19:23

      Один хер судья виноват или ветер.

      -2
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