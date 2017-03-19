Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко: «Зенит» слишком много говорит об арбитрах. Это недостойно звания лидера отечественного футбола»

Червиченко: «Зенит» слишком много говорит об арбитрах. Это недостойно звания лидера отечественного футбола»

19 марта 2017, 17:31
18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» слишком часто жалуется на работу арбитров. По словам специалиста, если петербургский клуб хочет стать чемпионом России, то не должен акцентировать внимание на судействе, а на классе обыгрывать соперников.

«Хочу отметить одну вещь: даже несмотря на абсолютно непонятные оправдания Будогосским судейства в игре «Амкар» – «Зенит» (1:0), питерцы слишком много говорят об арбитрах. Это не по-чемпионски. «Спартаку» в матче с «Локомотивом» не засчитали гол в эпизоде, который многие назовут спорным, но команда продолжила играть и добилась своего.

Если «Зенит» хочет быть чемпионом, он не должен акцентировать свое внимание на одном эпизоде, а должен брать и обыгрывать «Амкар». Поведение же игроков «Спартака» – нормальное, чемпионское, а то, что делает «Зенит» – недостойно звания лидера отечественного футбола», – сказал Червиченко.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на девять очков.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bivaliy67
1489934687
А ты, товарищ Червиченко, что-то очень много говоришь о Зените...
Ответить
*KOSTYANDR*
1489935784
Интересно что бы он сказал на такое судейство против Спартака?
Ответить
Бриг
1489936226
Похоже готовится судейская акция сегодня против Зенита. Много высказываний на эту тему - почву готовят для "общественности".
Ответить
RedWhiteFans2
1489936739
Кому этот Зенит нужен. Вы сами спотыкаетесь на поле, упадете и в чемпионской гонке. А тренера хотя бы уважать нужно. Луческу на дороге не валяется.
Ответить
Бестолковый
1489937342
Ага, а Спартак мало говорит о судействе, - он тупо в начале сезона меняет главу судейского корпуса Иванова на Будогосского, который в свою очередь на матчи Зенита ставит мошенника Турбина. И с тех пор Спартак говорит только о своем чемпионстве. И ведь за что сняли? За якобы не показанную желтую карточку арбитром, в результате которой Спартак пропустил. Ах если бы, та кабы. Все пропитано коррупцией, отсюда и результаты игр сборной, да и нелепые выступления московских да и питерского клуба в еврокубках.
Ответить
kanav67
1489940038
С какой стати Зенит назван "лидером отечественного футбола" Точнее главное финансовое недоразумение отечественного футбола.
Ответить
super.zenitchik
1489949279
Зенит много говорит о продажных арбитрах. Чего же тут недостойного?
Ответить
radga
1489950290
С каких пор Зенит - лидер. Фильтруй базар! Блин куда смотрит "админ" - или "ЕГО" уже нет? А был ли "ОН".
Ответить
radga
1489950704
Эту информацию несет "Rusfootball.info ". Бомбардир тут как-бы ни при чем. Ну "Козлы" - держитесь. Рейтинг ваш и так "некудышний", а теперь Вы упадете в "ноль". Надо отвечать за "СВОИ СЛОВА".
Ответить
Мары
1489960597
Зенит лидер ? Есть слово созвучное.Оглашать не охота.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+