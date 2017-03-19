Червиченко: «Зенит» слишком много говорит об арбитрах. Это недостойно звания лидера отечественного футбола»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» слишком часто жалуется на работу арбитров. По словам специалиста, если петербургский клуб хочет стать чемпионом России, то не должен акцентировать внимание на судействе, а на классе обыгрывать соперников.

«Хочу отметить одну вещь: даже несмотря на абсолютно непонятные оправдания Будогосским судейства в игре «Амкар» – «Зенит» (1:0), питерцы слишком много говорят об арбитрах. Это не по-чемпионски. «Спартаку» в матче с «Локомотивом» не засчитали гол в эпизоде, который многие назовут спорным, но команда продолжила играть и добилась своего.

Если «Зенит» хочет быть чемпионом, он не должен акцентировать свое внимание на одном эпизоде, а должен брать и обыгрывать «Амкар». Поведение же игроков «Спартака» – нормальное, чемпионское, а то, что делает «Зенит» – недостойно звания лидера отечественного футбола», – сказал Червиченко.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на девять очков.