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    Червиченко: «Зенит» слишком много говорит об арбитрах. Это недостойно звания лидера отечественного футбола»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» слишком часто жалуется на работу арбитров. По словам специалиста, если петербургский клуб хочет стать чемпионом России, то не должен акцентировать внимание на судействе, а на классе обыгрывать соперников.

    «Хочу отметить одну вещь: даже несмотря на абсолютно непонятные оправдания Будогосским судейства в игре «Амкар» – «Зенит» (1:0), питерцы слишком много говорят об арбитрах. Это не по-чемпионски. «Спартаку» в матче с «Локомотивом» не засчитали гол в эпизоде, который многие назовут спорным, но команда продолжила играть и добилась своего.

    Если «Зенит» хочет быть чемпионом, он не должен акцентировать свое внимание на одном эпизоде, а должен брать и обыгрывать «Амкар». Поведение же игроков «Спартака» – нормальное, чемпионское, а то, что делает «Зенит» – недостойно звания лидера отечественного футбола», – сказал Червиченко.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на девять очков.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.03.2017 17:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 00:56

      Зенит лидер ?
      Есть слово созвучное.Оглашать не охота.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 19 марта 2017, 22:11

      Эту информацию несет "Rusfootball.info ". Бомбардир тут как-бы ни при чем. Ну "Козлы" - держитесь. Рейтинг ваш и так "некудышний", а теперь Вы упадете в "ноль". Надо отвечать за "СВОИ СЛОВА".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      radga 19 марта 2017, 22:04

      С каких пор Зенит - лидер. Фильтруй базар! Блин куда смотрит "админ" - или "ЕГО" уже нет? А был ли "ОН".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 19 марта 2017, 21:47

      Зенит много говорит о продажных арбитрах. Чего же тут недостойного?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram 19 марта 2017, 19:42

      Троллер!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 19 марта 2017, 19:22

      вроде же спам на 1-м месте? не?

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 19 марта 2017, 19:13

      С какой стати Зенит назван "лидером отечественного футбола" Точнее главное финансовое недоразумение отечественного футбола.

      2
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 19 марта 2017, 18:29

      Ага, а Спартак мало говорит о судействе, - он тупо в начале сезона меняет главу судейского корпуса Иванова на Будогосского, который в свою очередь на матчи Зенита ставит мошенника Турбина. И с тех пор Спартак говорит только о своем чемпионстве. И ведь за что сняли? За якобы не показанную желтую карточку арбитром, в результате которой Спартак пропустил. Ах если бы, та кабы. Все пропитано коррупцией, отсюда и результаты игр сборной, да и нелепые выступления московских да и питерского клуба в еврокубках.

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 марта 2017, 18:18

      Кому этот Зенит нужен. Вы сами спотыкаетесь на поле, упадете и в чемпионской гонке. А тренера хотя бы уважать нужно. Луческу на дороге не валяется.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 марта 2017, 18:10

      Похоже готовится судейская акция сегодня против Зенита. Много высказываний на эту тему - почву готовят для "общественности".

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