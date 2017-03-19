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    В Мозамбике крокодил убил 19-летнего футболиста

    Футболист мозамбикского «Атлетико Минейро де Тете» Эстевао Альберто Жино погиб после нападения крокодила.

    Сообщается, что крокодил напал на молодого спортсмена, когда тот совершал пробежку на берегу реки Замбези.

    Источник: 101greatgoals.com

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    19.03.2017 15:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 19 марта 2017, 16:51

      Ужасно

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 19 марта 2017, 16:13

      не понимаю почему защищают крокодилов, эти самые ужасные твари, ведь и на суше передвигаться могут и в борьбе с человеком понятно кто возьмёт верх, особенно если ребёнок... как там вообще люди живут, такая махина заблудиться в жилом районе и хана всем

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > STAFOR13 19 марта 2017, 16:32

      самые ужасные твари на земле - люди!
      P.S. крокодилов не защищаю)

      4
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 19 марта 2017, 16:04

      не ходите дети в африку гулять))

      1
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