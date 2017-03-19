В Мозамбике крокодил убил 19-летнего футболиста

Ужасно
Футболист мозамбикского «Атлетико Минейро де Тете» Эстевао Альберто Жино погиб после нападения крокодила.
Сообщается, что крокодил напал на молодого спортсмена, когда тот совершал пробежку на берегу реки Замбези.
Футболист мозамбикского «Атлетико Минейро де Тете» Эстевао Альберто Жино погиб после нападения крокодила.
Сообщается, что крокодил напал на молодого спортсмена, когда тот совершал пробежку на берегу реки Замбези.
Ужасно
не понимаю почему защищают крокодилов, эти самые ужасные твари, ведь и на суше передвигаться могут и в борьбе с человеком понятно кто возьмёт верх, особенно если ребёнок... как там вообще люди живут, такая махина заблудиться в жилом районе и хана всем
не ходите дети в африку гулять))