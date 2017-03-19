Источник: Бэйл может пойти на пересадку волос

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл обеспокоен тем, что может стать лысым. Как утверждается, футболист рассматривает возможность пересадки волос. Футболист может пройти данную процедуру в одной из клиник Кардиффа. Стоимость данной услуги оценивается в медицинском учреждении до 10 тысячи фунтов стерлингов, а по времени пересадка волос занимает один день.

В текущем сезоне Бэйл провел в чемпионате Испании 16 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.