Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Бэйл может пойти на пересадку волос

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл обеспокоен тем, что может стать лысым. Как утверждается, футболист рассматривает возможность пересадки волос. Футболист может пройти данную процедуру в одной из клиник Кардиффа. Стоимость данной услуги оценивается в медицинском учреждении до 10 тысячи фунтов стерлингов, а по времени пересадка волос занимает один день.

    В текущем сезоне Бэйл провел в чемпионате Испании 16 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 07:37
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 марта 2017, 22:46

      10 косарей, для футболистов вообще копейки.. нашёл о чём париться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 марта 2017, 12:36

      пускай как руни с попки пересадит волосы и не переживает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Duken 19 марта 2017, 11:34

      В текущем сезоне Бэйл провел в чемпионате Испании 16 матчей при своих волосах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 марта 2017, 11:20

      Ну если судить по тому, что в новости о игроке Хаддерсфилда, сломавшего шею, ноль коментариев, а в этой уже 15, то новость наверное ТОПовая!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 марта 2017, 11:00

      Руни сделал и ниче, довольный бегаить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 19 марта 2017, 10:57

      Имидж всё!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 19 марта 2017, 10:41

      Молодец прям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 марта 2017, 10:34

      Пересадку мозгов им всем надо сделать .......

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 19 марта 2017, 09:41

      Спасибо за новость! Теперь ждем сообщений как дети Криштиану Роналдо покак-покак, развития драмы Тарасова и Бузовой и то, что Кокорин сядет на 8 лет за секс с Шурыгиной.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 марта 2017, 09:41

      Главная сегодня новость

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11