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    Глушаков поблагодарил Карпина за то, что тот позвал его в «Спартак»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков после матча 20-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1) выставил фотографию с бывшим главным тренером красно-белых Валерием Карпиным. 30-летний хавбек поблагодарил специалиста за приглашение в команду в 2013 году.

    «Валерий Георгиевич – тот человек, который пригласил меня в «Спартак». Спасибо ему за это!» – написал Глушаков на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.03.2017 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 марта 2017, 10:08

      История не терпит сослагательных наклонений.Дядя-Валерий Глушаков играл за Спартак. Племянник пришёл туда куда нужно...

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