Глушаков поблагодарил Карпина за то, что тот позвал его в «Спартак»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после матча 20-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1) выставил фотографию с бывшим главным тренером красно-белых Валерием Карпиным. 30-летний хавбек поблагодарил специалиста за приглашение в команду в 2013 году.

«Валерий Георгиевич – тот человек, который пригласил меня в «Спартак». Спасибо ему за это!» – написал Глушаков на своей странице в Instagram.