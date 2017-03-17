На матч «Локомотив» – «Спартак» реализовано свыше 25 тысяч билетов

Встреча «Локомотива» и «Спартака» в 20-м туре Премьер-лиги привлекла внимание болельщиков и, вероятно, соберет на трибунах стадиона «Локомотив» аншлаг. По состоянию на 17 марта продано свыше 25 тысяч билетов. Вместительность арены составляет 28 800 зрителей.

«Билетов осталось не так много, поэтому просим болельщиков не откладывать приобретение на последний момент. Продолжаются онлайн-продажи. Кассы стадиона «Локомотив» вновь откроются в субботу в 10 часов. Развлекательная программа для зрителей начнется за два с половиной часа до матча, в 14:00», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Игра состоится 18 марта и начнется в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ с 44 очками в активе, «Локомотив» находится на десятой строчке с 26 очками.