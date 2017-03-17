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  • На матч «Локомотив» – «Спартак» реализовано свыше 25 тысяч билетов

На матч «Локомотив» – «Спартак» реализовано свыше 25 тысяч билетов

17 марта 2017, 20:23
14

Встреча «Локомотива» и «Спартака» в 20-м туре Премьер-лиги привлекла внимание болельщиков и, вероятно, соберет на трибунах стадиона «Локомотив» аншлаг. По состоянию на 17 марта продано свыше 25 тысяч билетов. Вместительность арены составляет 28 800 зрителей.

«Билетов осталось не так много, поэтому просим болельщиков не откладывать приобретение на последний момент. Продолжаются онлайн-продажи. Кассы стадиона «Локомотив» вновь откроются в субботу в 10 часов. Развлекательная программа для зрителей начнется за два с половиной часа до матча, в 14:00», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Игра состоится 18 марта и начнется в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ с 44 очками в активе, «Локомотив» находится на десятой строчке с 26 очками.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (14)
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policepnz
1489773261
25 тысяч билетов.. как обычно 20 000 спартаковцев_+_)
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turist82
1489773331
Это вам не ЦСКА - по 5 тысяч наскребать кое как
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Мары
1489777141
А Зенитовцы там что то про ВЦИОМ трендят и его проплаченые опросы. Ребят, вот Вам и зрительская любовь. Вот Вам и ответ, кто самый посещаемый клуб в Российской Федерации.
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GeorgeXIII
1489785010
Спартак победит однозначно
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B.G.
1489787576
без травм, и красивой игры!
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Viktor781
1489790651
Столько народу увидит позор Спартака! Я тоже хочу. Главное, чтобы Глушаков судью не переорал.
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subbotaspartak
1489801585
И последний костыль в каких-нибудь полчаса вколотил начальник строительства... Да, надо забить пару костылей. Давай Спартак! Оле! Оле!
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Cuervo
1489805834
Спартак делает посещаемость Локомотиву))
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Опорник84
1489808547
Красивой игры и победы красно-белым!
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agrmark
1489809482
Спартак вперед!
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