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    На матч «Локомотив» – «Спартак» реализовано свыше 25 тысяч билетов

    Встреча «Локомотива» и «Спартака» в 20-м туре Премьер-лиги привлекла внимание болельщиков и, вероятно, соберет на трибунах стадиона «Локомотив» аншлаг. По состоянию на 17 марта продано свыше 25 тысяч билетов. Вместительность арены составляет 28 800 зрителей.

    «Билетов осталось не так много, поэтому просим болельщиков не откладывать приобретение на последний момент. Продолжаются онлайн-продажи. Кассы стадиона «Локомотив» вновь откроются в субботу в 10 часов. Развлекательная программа для зрителей начнется за два с половиной часа до матча, в 14:00», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

    Игра состоится 18 марта и начнется в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ с 44 очками в активе, «Локомотив» находится на десятой строчке с 26 очками.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2017 20:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +173

      agrmark 18 марта 2017, 06:58

      Спартак вперед!

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 марта 2017, 06:42

      Красивой игры и победы красно-белым!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 18 марта 2017, 05:57

      Спартак делает посещаемость Локомотиву))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 марта 2017, 04:46

      И последний костыль в каких-нибудь полчаса вколотил начальник строительства...

      Да, надо забить пару костылей.
      Давай Спартак! Оле! Оле!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 18 марта 2017, 01:44

      Столько народу увидит позор Спартака! Я тоже хочу.
      Главное, чтобы Глушаков судью не переорал.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 18 марта 2017, 00:52

      без травм, и красивой игры!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 18 марта 2017, 00:10

      Спартак победит однозначно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 марта 2017, 21:59

      А Зенитовцы там что то про ВЦИОМ трендят и его проплаченые опросы.
      Ребят, вот Вам и зрительская любовь.
      Вот Вам и ответ, кто самый посещаемый клуб в Российской Федерации.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 17 марта 2017, 20:55

      Это вам не ЦСКА - по 5 тысяч наскребать кое как

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 17 марта 2017, 20:54

      25 тысяч билетов.. как обычно 20 000 спартаковцев_+_)

      4
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > VVM1964 17 марта 2017, 22:10

      А завтра и узнаем.

      1
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      Рейтинг: +427

      policepnz > VVM1964 18 марта 2017, 07:35

      ну че сказать.. Вперед, Спартак!!!

      0
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