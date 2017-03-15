Месси хочет получать в «Барселоне» больше 35 миллионов в год

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поставил условия каталонскому клубу по поводу своего нового контракта. Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых предложило 29-летнему аргентинцу соглашение с окладом 35 миллионов евро в год.

По информации источника, форварда не устроила такая заработная плата, так как он хотел бы получать больше.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 24 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.