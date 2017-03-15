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    Месси хочет получать в «Барселоне» больше 35 миллионов в год

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поставил условия каталонскому клубу по поводу своего нового контракта. Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых предложило 29-летнему аргентинцу соглашение с окладом 35 миллионов евро в год.

    По информации источника, форварда не устроила такая заработная плата, так как он хотел бы получать больше.

    Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 24 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: A Bola

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    15.03.2017 18:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 16 марта 2017, 13:09

      как он сыграл в последней игре с депортиво, так и 1 млн много!:)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 15 марта 2017, 22:36

      Да задрал этот карлик.в сокол саратовский его

      0
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      ...
      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Evklid 15 марта 2017, 22:40

      Гномик там не сможет) Гноммик привык к теплу испанских полей и к большому числу жополизов)

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 15 марта 2017, 21:36

      во-первых хочет не он а его агент

      -1
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 15 марта 2017, 18:28

      Блин, такое ощущение как будто они будут жить 450 лет, ну куда столько!? Какая разница 10 лимонов ты получаешь или 35 , все равно помрешь даже половину не потратив

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > AlmazZz93 15 марта 2017, 18:48

      Сына внуков провнуков обеспечивает во всю катюшку

      0
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 18:22

      куда ещё больше

      0
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 15 марта 2017, 18:14

      Кажется, на Барсу ополчились...Сомнительные новости каждый день... Утка за уткой

      3
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > DonBombardir 15 марта 2017, 22:44

      Кажется, просто гномик причешуел)

      0
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      ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir > Пикап96 15 марта 2017, 22:54

      Возможно и причешуел))

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