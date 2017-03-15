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    Глушаков и Адриано по-прежнему тренируются отдельно от команды

    Футболисты «Спартака» сегодня на базе в Тарасовке провели подготовительную тренировку к матчу 20-го тура чемпионата России против «Локомотива».

    Стоит отметить, что полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано занимались по индивидуальной программе. Напомним, что оба игрока пропустили предыдущую встречу красно-белых с «Анжи» (1:0).

    Матч «Локомотив» – «Спартак» состоится 18 марта на стадионе в Черкизово. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    15.03.2017 15:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +175

      Freux 16 марта 2017, 13:28

      здоровья ребятам и скорейшего возвращения на поле

      0
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 15 марта 2017, 22:49

      Здоровья вам, парни!

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