Глушаков и Адриано по-прежнему тренируются отдельно от команды

Футболисты «Спартака» сегодня на базе в Тарасовке провели подготовительную тренировку к матчу 20-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Стоит отметить, что полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано занимались по индивидуальной программе. Напомним, что оба игрока пропустили предыдущую встречу красно-белых с «Анжи» (1:0).

Матч «Локомотив» – «Спартак» состоится 18 марта на стадионе в Черкизово. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.