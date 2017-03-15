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    Роналду открыл фитнес-центр в Мадриде

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл в Мадриде свой собственный тренажерный зал, который носит название CR7 Crunch Fitness. Фитнес-центр расположен в одном из престижнейших районов испанской столицы Сьюдад Линеаль.

    Это не первый бизнес-проект под именем Роналду. Ранее сообщалось об открытии португальской звездой «Реала» сети отелей Pestana CR7.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    15.03.2017 11:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 15 марта 2017, 21:10

      я одного не пойму кто пишет что КриРо гей вы что свечку держали я понят не могу и какая вам разница вообще вам что с ним детей рожать, один баран сказал остальные повторяют))) открыл молодец знает что футбол не вечен для него а зарабатывать надо!!!!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 марта 2017, 18:17

      Человек умеет тратить деньги молодец , и не заказывает шампанское на 250 000 уе

      0
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 15 марта 2017, 17:38

      Всем хейтерам "А что сделали Вы?" , а ничто вы не сделали написали комент к посту про Роналду)))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 марта 2017, 15:03

      Почему он так пристально смотрит на задницу этого парня???

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 15 марта 2017, 15:02

      Он и спать ложится волосы в лаке ?

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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 марта 2017, 12:27

      Молодец Криш и его бизнес советники...
      Вместо того чтобы бухать и отдыхать пашет и открывает бизнесы которые будут работать еще долго после завершения карьеры. Думаю больше него на не спортивной деятельности (рекламу отношу к спортивной) из спортсменов никто не зарабатывает

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 марта 2017, 11:47

      я не удивлен....

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