Роналду открыл фитнес-центр в Мадриде

я одного не пойму кто пишет что КриРо гей вы что свечку держали я понят не могу и какая вам разница вообще вам что с ним детей рожать, один баран сказал остальные повторяют))) открыл молодец знает что футбол не вечен для него а зарабатывать надо!!!!
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл в Мадриде свой собственный тренажерный зал, который носит название CR7 Crunch Fitness. Фитнес-центр расположен в одном из престижнейших районов испанской столицы Сьюдад Линеаль.
Это не первый бизнес-проект под именем Роналду. Ранее сообщалось об открытии португальской звездой «Реала» сети отелей Pestana CR7.