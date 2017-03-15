Роналду открыл фитнес-центр в Мадриде

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл в Мадриде свой собственный тренажерный зал, который носит название CR7 Crunch Fitness. Фитнес-центр расположен в одном из престижнейших районов испанской столицы Сьюдад Линеаль.

Это не первый бизнес-проект под именем Роналду. Ранее сообщалось об открытии португальской звездой «Реала» сети отелей Pestana CR7.