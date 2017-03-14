Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» нацелился на Артуро Видаля

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может продолжить карьеру во Франции. Утверждается, что 29-летний хавбек попал в сферу интересов «ПСЖ».

    В парижском клубе уверены, что чилийский футболист смог бы укрепить характер команды.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах игрока также нуждается «Челси».

    В нынешнем сезоне чемпионата Германии Видаль провел 20 матчей, забив три гола и сделав одну результативную передачу. Его рыночная стоимость составляет 40 миллионов евро.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2017 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 14 марта 2017, 09:36

      Интерес хороший. Он отличный игрок

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11