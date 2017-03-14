«ПСЖ» нацелился на Артуро Видаля

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может продолжить карьеру во Франции. Утверждается, что 29-летний хавбек попал в сферу интересов «ПСЖ».

В парижском клубе уверены, что чилийский футболист смог бы укрепить характер команды.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах игрока также нуждается «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Видаль провел 20 матчей, забив три гола и сделав одну результативную передачу. Его рыночная стоимость составляет 40 миллионов евро.