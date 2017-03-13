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    Майкон, Миранчук и Игнатьев – в атаке «Локомотива» на игру с «Краснодаром»

    Стали известны составы, в которых выйдут на матч 19-го тура «Локомотив» и «Краснодар».

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш, Игнатьев, Ал. Миранчук, Майкон.

    «Краснодар»: Синицын, Шишкин, Калешин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Газинский, Жигулев, Перейра, Клаэссон, Вандерсон.

    Поединок начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    13.03.2017 18:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +702

      19element87 13 марта 2017, 19:50

      Судья ЧЫмошник косой.... 100% пенальти в ворота локо не поставил....

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 13 марта 2017, 19:17

      Кто теперь забивать будет в Локо?разве что Миранчук.

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      Рейтинг: +447

      alexidj 13 марта 2017, 19:02

      Ари где? неужто запретили выходить ?) Шишкину вроде вон дали сыграть против своей команды)жаль)интереснее матч получился бы)

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 > alexidj 13 марта 2017, 19:14

      Ари в аренде ему нельзя выходить против Краснодара.Нужно бабло заплатить было Краснодару чтоб вышел Ари.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 13 марта 2017, 19:00

      Где Галаджан? Дайте уже парню шанс.

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