Майкон, Миранчук и Игнатьев – в атаке «Локомотива» на игру с «Краснодаром»

Стали известны составы, в которых выйдут на матч 19-го тура «Локомотив» и «Краснодар».

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш, Игнатьев, Ал. Миранчук, Майкон.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Калешин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Газинский, Жигулев, Перейра, Клаэссон, Вандерсон.

Поединок начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.