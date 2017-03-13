Более 200 тысяч человек подписали петицию о переигровке встречи «Барселона» – «ПСЖ»

Петиция, созданная болельщиком «Реала» Луисом Мелендо Ольмедо о переигровке ответного матча 1/8 финала между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1), собрала уже порядка 204 тысяч голосов.

По мнению поклонника сливочных, арбитр встречи на «Камп Ноу» Дениз Айтекин как минимум в 20 спорных моментах становился на сторону каталонцев.

Напомним, в первой встрече сине-гранатовые были разгромлены в Париже со счетом 0:4.