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    Более 200 тысяч человек подписали петицию о переигровке встречи «Барселона» – «ПСЖ»

    Петиция, созданная болельщиком «Реала» Луисом Мелендо Ольмедо о переигровке ответного матча 1/8 финала между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1), собрала уже порядка 204 тысяч голосов.

    По мнению поклонника сливочных, арбитр встречи на «Камп Ноу» Дениз Айтекин как минимум в 20 спорных моментах становился на сторону каталонцев.

    Напомним, в первой встрече сине-гранатовые были разгромлены в Париже со счетом 0:4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 12:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 марта 2017, 00:51

      Петиция была придумана ради....
      1)Прикола
      2)На спор
      3)От нечего делать
      4)Пропиариться
      5)Случайно
      Один из вариантов верен))))ахахахах

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 14 марта 2017, 06:53

      петиции в тренде...........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 14 марта 2017, 06:52

      + мой голос

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 13 марта 2017, 18:10

      Бесполезно, УЕФА на стороне Барсы

      1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 13 марта 2017, 15:58

      в 2005 почему не собирали когда судил Эвребе?

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 13 марта 2017, 15:41

      Бесполезно, продажный футбол, хули там говорить)
      Нырялды в пилотку на ныряли УеФе, вот и итог)

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 13 марта 2017, 15:38

      Петиция, созданная болельщиком «Реала»

      Бла бла бла. Даже не Псж а Реала, эхэхэ)

      Болелы Реала такие дятлы :D Им втройне больно от поражения, чем самому Псж :D Лол лол лол

      -3
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 13 марта 2017, 14:48

      Ну внесите в эту петицию еще переизбрание Трампа и новый референдум по Крыму. Все в один день, в порядке очереди по важности:
      1. Новый референдум
      2. Переигровка Барса - ПСЖ
      3. Перевыборы в США

      Такой бред, что даже не смешно.

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 13 марта 2017, 13:49

      Укурки))
      Лучше бы работали)

      -1
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 13 марта 2017, 13:30

      интересно а почему он не собирал петицию переиграть финал ЛЧ 2015-16?

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