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    Глушаков: «Очень обидно получить травму в первом же матче»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил старт своей команды в весенней части чемпионата. Напомним, красно-белые на выезде сыграли вничью с «Краснодаром» со счетом 2:2 в матче 18-го тура. «Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице первенства, опережая «Зенит» на пять очков.

    – Конечно, к каждому сопернику готовимся отдельно, можем поменять тактику, что и произошло в этом туре – мы вышли не в три, а в два центральных полузащитника. Кроме того, сейчас уже ничего не скроешь, все есть в интернете. Смотрели несколько встреч «Краснодара», готовясь к нему, и то же самое, уверен, будет и перед «Анжи».

    – В первом круге вы встречались с «быками», которых тренировал Олег Кононов. Сейчас Игорь Шалимов работает уже около полугода. Заметили отличия?

    – Особо не следил. Но при Олеге Кононове команда стремилась больше взламывать оборону соперника через центр, сейчас действует чуть иначе.

    – Вы сказали о некоторых переменах в тактике. Как на вас это отразилось?

    – Стал располагаться немного ближе к своим воротам, недалеко от Фернанду. Но это было и в прошлом году, с тем же «Ростовом»: играя глубже, старался подключаться к атакам. В Краснодаре, наверное, это не получалось, потому что рано получил травму – переживал, как бы не порвать мышцу. Выглядел не так, как могу. Очень обидно готовиться к сборам, отработать их, и в первом же весеннем туре получить повреждение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2017 06:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +295

      ильиных 9 марта 2017, 13:04

      Лечись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 9 марта 2017, 10:26

      Выздоровления и хорошей игры.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 9 марта 2017, 10:07

      скорейшего выздоровления

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 > спартак спартаков1 9 марта 2017, 18:34

      мы с тобой.ты нужен команде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 9 марта 2017, 09:49

      видимо уже возраст берёт своё

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 9 марта 2017, 09:44

      Травмы вообще дело не приятное

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 9 марта 2017, 08:35

      это ужас

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 марта 2017, 07:57

      Футбол контактная игра,поэтому надо терпеть!

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 9 марта 2017, 07:33

      Это ты Газинскому раскажи!И повернулся же язык такое сказать.

      -2
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > Lenin26 9 марта 2017, 17:48

      Ну уж кто то а Глушаков совсем не грубый игрок,,,,,Что тогда Верблума вообще на поле нельзя пускать????7

      0
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    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 9 марта 2017, 06:43

      совсем не обидно других травмировать

      2
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