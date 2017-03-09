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Глушаков: «Очень обидно получить травму в первом же матче»

9 марта 2017, 06:07
11

Капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил старт своей команды в весенней части чемпионата. Напомним, красно-белые на выезде сыграли вничью с «Краснодаром» со счетом 2:2 в матче 18-го тура. «Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице первенства, опережая «Зенит» на пять очков.

– Конечно, к каждому сопернику готовимся отдельно, можем поменять тактику, что и произошло в этом туре – мы вышли не в три, а в два центральных полузащитника. Кроме того, сейчас уже ничего не скроешь, все есть в интернете. Смотрели несколько встреч «Краснодара», готовясь к нему, и то же самое, уверен, будет и перед «Анжи».

– В первом круге вы встречались с «быками», которых тренировал Олег Кононов. Сейчас Игорь Шалимов работает уже около полугода. Заметили отличия?

– Особо не следил. Но при Олеге Кононове команда стремилась больше взламывать оборону соперника через центр, сейчас действует чуть иначе.

– Вы сказали о некоторых переменах в тактике. Как на вас это отразилось?

– Стал располагаться немного ближе к своим воротам, недалеко от Фернанду. Но это было и в прошлом году, с тем же «Ростовом»: играя глубже, старался подключаться к атакам. В Краснодаре, наверное, это не получалось, потому что рано получил травму – переживал, как бы не порвать мышцу. Выглядел не так, как могу. Очень обидно готовиться к сборам, отработать их, и в первом же весеннем туре получить повреждение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Глушаков Денис
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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MURAD F. A.
1489031020
совсем не обидно других травмировать
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Lenin26
1489034021
Это ты Газинскому раскажи!И повернулся же язык такое сказать.
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Опорник84
1489035448
Футбол контактная игра,поэтому надо терпеть!
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Пабло6
1489037749
это ужас
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Sergej-74
1489041847
Травмы вообще дело не приятное
Ответить
сергей николаевич
1489042141
видимо уже возраст берёт своё
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спартак спартаков1
1489043224
скорейшего выздоровления
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takca
1489044412
Выздоровления и хорошей игры.
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ильиных
1489053849
Лечись.
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