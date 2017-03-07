Шишкин имеет право выйти на поле в игре против «Локомотива»

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин, арендованный «быками» у «Локомотива» до конца сезона, имеет право выйти на поле в игре 19-го тура РФПЛ с железнодорожниками.

«У Шишкина нет запрета на игру против «Локомотива», – рассказал знакомый с ситуацией источник.

Матч состоится в Москве в понедельник, 13 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

В текущем розыгрыше РФПЛ Шишкин провел 12 встреч, заработав одну желтую карточку.