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    Шишкин имеет право выйти на поле в игре против «Локомотива»

    Защитник «Краснодара» Роман Шишкин, арендованный «быками» у «Локомотива» до конца сезона, имеет право выйти на поле в игре 19-го тура РФПЛ с железнодорожниками.

    «У Шишкина нет запрета на игру против «Локомотива», – рассказал знакомый с ситуацией источник.

    Матч состоится в Москве в понедельник, 13 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Шишкин провел 12 встреч, заработав одну желтую карточку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2017 20:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 марта 2017, 11:23

      Дибильное у них правило, играет человек в данный момент за другую команду....вот пусть он приносит пользу во всех матчах, даже с тем клубом откуда он арендован,всё просто!( Ссат быки траншейные))Ари им полюбому пару плюх закинул бы))

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 9 марта 2017, 11:04

      тупо. а мы за Ари 500 000 доллеров или евро

      -1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 8 марта 2017, 13:55

      Да ничего страшного) Он по-братски залажает) Вернется в Локо и будет в Лиге Чемпионов играть в следующем году)

      -1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 8 марта 2017, 10:47

      Просто Локомотив херней не занимается, отдали игрока, значит пусть играет. А в Краснодаре, евреи всё выгоду ищут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 8 марта 2017, 09:57

      вот это новость!!)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 марта 2017, 05:21

      Тогда ари выпускать надо

      -1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 7 марта 2017, 21:43

      Зато с Ари прямо противоположная ситуация,блин! Просто нет слов...

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > mdu86 7 марта 2017, 21:51

      зачем только его отпустили... ? одним смоловым выехать хотели что ли ?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 марта 2017, 20:34

      Это достойно.

      -2
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