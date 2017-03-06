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Бубнов: «В матче с «Зенитом» игроки ЦСКА бегали как бобики»

6 марта 2017, 18:25
18

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал действия ЦСКА в поединке 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0). По его мнению, субботний матч выдался абсолютно незрелищным для болельщиков.

«Матч «Краснодар» – «Спартак» оправдал надежды, а ЦСКА – «Зенит» – нет. Для зрителей матч армейцев с питерцами был неинтересен. Обе команды перестраховывались. При этом у ЦСКА нет ресурса для ведения атакующей игры. Перед матчем Овчинников не зря говорил, что им нужно будет выгрызть победу. Они что, грызуны?

В итоге ЦСКА бегали как бобики. Есть кавказские овчарки, а эти бегали как бобики. Они практически без мяча играли. С точки зрения технико-тактического действий «Зенит» показал очень высокие показатели для РФПЛ – всего 18% брака», – сказал Бубнов.

После 18-ти туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков и опережая ЦСКА, расположившегося на третьем месте, на три балла.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Бубнов Александр
Комментарии (18)
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subbotaspartak
1488814593
Как можно породистых лошадей Бобиками обозвать? Они же могут обидеться И оборжать. Заметьте - оборжать, а не облаять, Зачем понапрасну хаять.
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vladimir-7
1488815506
Бубновая шестерка пукнула.
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river31
1488815979
Сам ты бобик.)))) Да, игра была скучновата, но это заслуга обоих команд. Перестраховка была с обоих сторон. ЁксПерт, мля... Задолбал идиотскими комментариями.
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Cant Stop
1488816791
Бубнов бробубнил дырявяным бубном...........
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seawave
1488816965
Бобики...)
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prtcs
1488817238
Бубен, просто тупая карманная свинья. Где надо и где не надо все равно нагадит.
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84aivengo
1488817563
новый тренер вкатывается в сезон с новой схемой (пусть и со "старыми" игроками,но ему надо смазать шестеренки командной игры по своему ),с первого матча (еще с какого).... а этот-"бобики"... сам то он чего добился как тренер или как игрок ?
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каа
1488819844
АУУУУ, эксперт .... а ничего что у ЦСКА это первая серьезная игра за долгое время.. а Зенит уже играл две официальные встречи в ЛЕ...?! Я к тому что подготовка к сезону у команд была разная ...- в месяц разницей..
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mihail200606
1488823964
бред очередной... ты сам комментируешь как бобик..
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за ЦСКА с 1980г
1488826298
Посмотрел я статистику Бубнова по 86году. Тогда Тарханов про него сказал,что он носится по полю как болонка которая потеряла своего хозяина...
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