Бубнов: «В матче с «Зенитом» игроки ЦСКА бегали как бобики»

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал действия ЦСКА в поединке 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0). По его мнению, субботний матч выдался абсолютно незрелищным для болельщиков.

«Матч «Краснодар» – «Спартак» оправдал надежды, а ЦСКА – «Зенит» – нет. Для зрителей матч армейцев с питерцами был неинтересен. Обе команды перестраховывались. При этом у ЦСКА нет ресурса для ведения атакующей игры. Перед матчем Овчинников не зря говорил, что им нужно будет выгрызть победу. Они что, грызуны?

В итоге ЦСКА бегали как бобики. Есть кавказские овчарки, а эти бегали как бобики. Они практически без мяча играли. С точки зрения технико-тактического действий «Зенит» показал очень высокие показатели для РФПЛ – всего 18% брака», – сказал Бубнов.

После 18-ти туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков и опережая ЦСКА, расположившегося на третьем месте, на три балла.