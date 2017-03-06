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    Бубнов: «В матче с «Зенитом» игроки ЦСКА бегали как бобики»

    Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал действия ЦСКА в поединке 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0). По его мнению, субботний матч выдался абсолютно незрелищным для болельщиков.

    «Матч «Краснодар» – «Спартак» оправдал надежды, а ЦСКА – «Зенит» – нет. Для зрителей матч армейцев с питерцами был неинтересен. Обе команды перестраховывались. При этом у ЦСКА нет ресурса для ведения атакующей игры. Перед матчем Овчинников не зря говорил, что им нужно будет выгрызть победу. Они что, грызуны?

    В итоге ЦСКА бегали как бобики. Есть кавказские овчарки, а эти бегали как бобики. Они практически без мяча играли. С точки зрения технико-тактического действий «Зенит» показал очень высокие показатели для РФПЛ – всего 18% брака», – сказал Бубнов.

    После 18-ти туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков и опережая ЦСКА, расположившегося на третьем месте, на три балла.

    Источник: Спорт FM

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    06.03.2017 18:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 7 марта 2017, 05:01

      не совсем прав АВБ,это лыжные бобики)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 марта 2017, 21:51

      Посмотрел я статистику Бубнова по 86году. Тогда Тарханов про него сказал,что он носится по полю как болонка которая потеряла своего хозяина...

      4
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      ...
      Рейтинг: +60

      andreipenkov > за ЦСКА с 1980г 6 марта 2017, 22:57

      )))))))))))))))))ты прям в десяточку попал.... клёвый комент !!!!!!

      Бобнов был отстоем как спортсмен, и отстой - как критик !!!!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 марта 2017, 21:12

      бред очередной... ты сам комментируешь как бобик..

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 марта 2017, 20:19

      опять ТТД... толку от этого ТТД если они 2 раза в створ пнули за 95 минут игры? 2 РАЗА! Миллионеры поневоле) А бобики по статистике не владея мячом в статистику больше на пуляли в створ... Я думал футбол где забивать надо стремиться а не тика така просто покатать мячик...

      2
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 марта 2017, 20:04

      АУУУУ, эксперт .... а ничего что у ЦСКА это первая серьезная игра за долгое время.. а Зенит уже играл две официальные встречи в ЛЕ...?! Я к тому что подготовка к сезону у команд была разная ...- в месяц разницей..

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 марта 2017, 19:26

      новый тренер вкатывается в сезон с новой схемой (пусть и со "старыми" игроками,но ему надо смазать шестеренки командной игры по своему ),с первого матча (еще с какого).... а этот-"бобики"... сам то он чего добился как тренер или как игрок ?

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 6 марта 2017, 19:20

      Бубен, просто тупая карманная свинья. Где надо и где не надо все равно нагадит.

      -2
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      Рейтинг: +24

      seawave 6 марта 2017, 19:16

      Бобики...)

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > seawave 6 марта 2017, 19:16

      Зенит был серым как мешок.... что дальше?

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 марта 2017, 19:13

      Бубнов бробубнил дырявяным бубном...........

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 6 марта 2017, 18:59

      Сам ты бобик.))))
      Да, игра была скучновата, но это заслуга обоих команд.
      Перестраховка была с обоих сторон.
      ЁксПерт, мля... Задолбал идиотскими комментариями.

      -1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > river31 6 марта 2017, 19:05

      Может обоих клубов, или обеих команд?;)

      4
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      Рейтинг: +2229

      river31 > Bivaliy67 6 марта 2017, 20:05

      Возможно и так, но смысл от этого почти не меняется.
      Спасибо за поправку.

      -1
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