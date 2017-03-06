На «Матч ТВ» стартует новая программа «Тотальный разбор» с участием Карпина

Ну все! Нашли эксперта на все времена и для всех народов. Это ж известно: языком молоть, не мешки ворочать. Хорошо хоть этот Матч ТВ появился, а то что бы Валера делал? Мне кажется, и у меня бы неплохо получилось бы на его месте ( я его посмотрел от нечего делать пару раз, но теперь сразу переключаю), тем более за такие бабки!
Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о выходе новой аналитической передачи под названием «Тотальный разбор», в которой он сам будет принимать участие.
Первый эфир программы состоится сегодня в 21:25 по московскому времени.
«Название программы говорит само за себя. Тотальный разбор подразумевает под собой то, что в студии мы будем разбирать все: матчи, голы, ошибки арбитров и игроков. Акцент на судейских ошибках делать не стоит, этот вопрос будет проходить фоном. Программа «Тотальный разбор» не заменит программу «Свисток».
«Тотальный разбор» будет выходить после тура каждый понедельник», – сказал Карпин.