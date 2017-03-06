На «Матч ТВ» стартует новая программа «Тотальный разбор» с участием Карпина

Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о выходе новой аналитической передачи под названием «Тотальный разбор», в которой он сам будет принимать участие.

Первый эфир программы состоится сегодня в 21:25 по московскому времени.

«Название программы говорит само за себя. Тотальный разбор подразумевает под собой то, что в студии мы будем разбирать все: матчи, голы, ошибки арбитров и игроков. Акцент на судейских ошибках делать не стоит, этот вопрос будет проходить фоном. Программа «Тотальный разбор» не заменит программу «Свисток».

«Тотальный разбор» будет выходить после тура каждый понедельник», – сказал Карпин.