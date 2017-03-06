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  • На «Матч ТВ» стартует новая программа «Тотальный разбор» с участием Карпина

На «Матч ТВ» стартует новая программа «Тотальный разбор» с участием Карпина

6 марта 2017, 14:53
9

Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о выходе новой аналитической передачи под названием «Тотальный разбор», в которой он сам будет принимать участие.

Первый эфир программы состоится сегодня в 21:25 по московскому времени.

«Название программы говорит само за себя. Тотальный разбор подразумевает под собой то, что в студии мы будем разбирать все: матчи, голы, ошибки арбитров и игроков. Акцент на судейских ошибках делать не стоит, этот вопрос будет проходить фоном. Программа «Тотальный разбор» не заменит программу «Свисток».

«Тотальный разбор» будет выходить после тура каждый понедельник», – сказал Карпин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий
Комментарии (9)
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zico2205
1488802016
Ну что, посмотрим...Будет ли передача правдиво рассказывать о положении в нашем футболе...
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Красная от Нихуйса
1488803216
Тину под руль. Валеру смотрящим по каналу!
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С-Пб on-line
1488803273
Значит заменит "после тура с черданцевым"
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procx
1488803944
отлично
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and4ever86
1488804919
Верю, что Валера все сможет (кроме назначения Фалькао ведущим, Фалькао к нам не поедет).
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Taps
1488812868
Карпина - в топку, зарплату понизить. Всё равно не смотрю ...
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FanatSerj
1488812931
Карпину на этой должности лучше, очень адекватные комментарии и аналитика, не то что было после матчей )) Как вспомню "Игра была равна играли два гов..а" вот это аналитика была )))))
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MrRonRSM
1488814712
Черданцев самый норм и адекватный комментатор обидно будет если его заменят... но Валере удачи может че путное выйдет
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Тамхар
1488817301
Ну все! Нашли эксперта на все времена и для всех народов. Это ж известно: языком молоть, не мешки ворочать. Хорошо хоть этот Матч ТВ появился, а то что бы Валера делал? Мне кажется, и у меня бы неплохо получилось бы на его месте ( я его посмотрел от нечего делать пару раз, но теперь сразу переключаю), тем более за такие бабки!
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