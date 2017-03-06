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    На «Матч ТВ» стартует новая программа «Тотальный разбор» с участием Карпина

    Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о выходе новой аналитической передачи под названием «Тотальный разбор», в которой он сам будет принимать участие.

    Первый эфир программы состоится сегодня в 21:25 по московскому времени.

    «Название программы говорит само за себя. Тотальный разбор подразумевает под собой то, что в студии мы будем разбирать все: матчи, голы, ошибки арбитров и игроков. Акцент на судейских ошибках делать не стоит, этот вопрос будет проходить фоном. Программа «Тотальный разбор» не заменит программу «Свисток».

    «Тотальный разбор» будет выходить после тура каждый понедельник», – сказал Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2017 14:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 6 марта 2017, 19:21

      Ну все! Нашли эксперта на все времена и для всех народов. Это ж известно: языком молоть, не мешки ворочать. Хорошо хоть этот Матч ТВ появился, а то что бы Валера делал? Мне кажется, и у меня бы неплохо получилось бы на его месте ( я его посмотрел от нечего делать пару раз, но теперь сразу переключаю), тем более за такие бабки!

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 6 марта 2017, 18:38

      Черданцев самый норм и адекватный комментатор обидно будет если его заменят... но Валере удачи может че путное выйдет

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 марта 2017, 18:08

      Карпину на этой должности лучше, очень адекватные комментарии и аналитика, не то что было после матчей ))
      Как вспомню "Игра была равна играли два гов..а" вот это аналитика была )))))

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 6 марта 2017, 18:07

      Карпина - в топку, зарплату понизить.
      Всё равно не смотрю ...

      -1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 6 марта 2017, 15:55

      Верю, что Валера все сможет (кроме назначения Фалькао ведущим, Фалькао к нам не поедет).

      2
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      Рейтинг: +15

      procx 6 марта 2017, 15:39

      отлично

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 6 марта 2017, 15:27

      Значит заменит "после тура с черданцевым"

      0
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      Рейтинг: +33

      Красная от Нихуйса 6 марта 2017, 15:26

      Тину под руль. Валеру смотрящим по каналу!

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 марта 2017, 15:06

      Ну что, посмотрим...Будет ли передача правдиво рассказывать о положении в нашем футболе...

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