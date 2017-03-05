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    «Спартак» и «Краснодар» забили на двоих четыре гола, Адриано отметился дебютным забитым мячом

    В матче 18-го тура РФПЛ «Краснодар» и «Спартак» разошлись миром, забив на двоих четыре гола – 2:2. Дебютным забитым мячом в составе красно-белых отметился нападающий Луис Адриано, который пополнил состав красно-белых во время зимнего трансферного окна.

    После данного результата «Спартак» остался единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России, «Краснодар» поднялся на четвертую позицию.

    Представляем вашему вниманию видеообзор данной игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 18:39
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 6 марта 2017, 11:57

      Спартак забил три гола, но сыграл вничью !? Очень зрелищная игра хороших команд. Ребята не только бились, но и играли в футбол. Судья - чудил. Спартак в защите - пожар. На замахе - трое под мяч бросились! Таски надо учиться выбивать мяч левой ногой, когда он в неё летит, а Ещенко - включать голову, а не "бросаться на амбразуру". Видимо долго придётся Каррере объяснять что надо иметь "холодную голову" и быстро думать, прежде чем что-то делать. Но, в целом, игра удалась. Смотрелась на одном дыхании, в отличии от матча наших "супер-супер" чемпионов. Вообщем, поздравляю всех Спартаковцев с началом весенней части сезона! Всем нам - Чемпионства, Краснодару - удачи в Лиге Европы! Судьям - судить строго, но СПРАВЕДЛИВО !

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 марта 2017, 00:20

      Не совсем понятен эпизод с пенальти.

      0
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 5 марта 2017, 20:47

      Твёрдая 5, даже дорабатывал в защите! Хороший дебют в матче надеюсь что он продолжит в том же духе! Респект Адриано!

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 5 марта 2017, 20:07

      Классная игра классных команд!!!!Счёт в общем то по игре.Хотя Спартак был и поближе к победе.Жаль что не хватило сил на последний штурм.Да и Краснодар умело присушил игру.Но то что было на поле обнадёживает.Удачи обеим командам!Спартак-Чемпион,а Краснодар а еврокубки!!!!

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 марта 2017, 20:05

      Спартак забил больше, но не победил.
      Парадокс? Нет, судья один гол забил.
      А на Мельгарехе судья промазал,
      Когда ему скандинав вмазал.
      Быкам всех залечить
      И в Европе всех замочить.

      5
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      Рейтинг: +415

      radga 5 марта 2017, 19:41

      Ждем побед СПАРТАК! Игра отличная. Надеемся только на улучшение игры. Всем здоровья и без травм. УДАЧИ!!!

      4
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      Рейтинг: +837

      eleng 5 марта 2017, 19:35

      В целом неплохо, Спартак играл как против Краснодара, так и против себя, привозили сами себе, пенальти нужно разбирать. Очень зрелищно, даже в минуты затишья игра была намного динамичнее чем ЦСКА Зенит. Ещенко нужно искать замену.

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      Рейтинг: +6913

      батог > eleng 5 марта 2017, 20:19

      Согласен на 100%. И Таски надо гнать в шею, что Ребров мягко изобразил. На моей памяти раз 6 по своим воротам бил, 2 раза попал. А редактор трансляции молодец-Галицкий показал пальцем, судья поставил пеналь ... или так совпало? И Бог не фраер! Но стадион
      классный !!! Чемпионат мира надо здесь проводить!

      3
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 марта 2017, 19:30

      Глушак сам не играл и других травмировал...

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Arshavin_Kairat 6 марта 2017, 01:14

      Развёрнутый ответ. Чувствуется знание предмета и высокий интеллект.

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 5 марта 2017, 19:27

      Смотрю сейчас Терек-Уфа. Скучно, как и весь наш чемпионат. Такое ощущение, что только против Спартака наши команды играют интересно. Ни одна игра кроме Спартак-Краснодар не нравится.

      2
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 5 марта 2017, 19:26

      Матч веселый.. побольше б таких (в отличие от нашей возни с Питером)
      Понравился Подберёзкин!

      3
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > DEFENDER114 5 марта 2017, 20:38

      Чем же? Тем, что в ногу Таски попал? Нет, еще нужно тренироваться, полно неточных передач и передач поперек. Вот молодой из академии (Журавлев или как его?) передачи острые отдавал, продольные, но пока еще робеет, такое впечатление.

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