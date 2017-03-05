«Спартак» и «Краснодар» забили на двоих четыре гола, Адриано отметился дебютным забитым мячом

Спартак забил три гола, но сыграл вничью !? Очень зрелищная игра хороших команд. Ребята не только бились, но и играли в футбол. Судья - чудил. Спартак в защите - пожар. На замахе - трое под мяч бросились! Таски надо учиться выбивать мяч левой ногой, когда он в неё летит, а Ещенко - включать голову, а не "бросаться на амбразуру". Видимо долго придётся Каррере объяснять что надо иметь "холодную голову" и быстро думать, прежде чем что-то делать. Но, в целом, игра удалась. Смотрелась на одном дыхании, в отличии от матча наших "супер-супер" чемпионов. Вообщем, поздравляю всех Спартаковцев с началом весенней части сезона! Всем нам - Чемпионства, Краснодару - удачи в Лиге Европы! Судьям - судить строго, но СПРАВЕДЛИВО !
В матче 18-го тура РФПЛ «Краснодар» и «Спартак» разошлись миром, забив на двоих четыре гола – 2:2. Дебютным забитым мячом в составе красно-белых отметился нападающий Луис Адриано, который пополнил состав красно-белых во время зимнего трансферного окна.
После данного результата «Спартак» остался единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России, «Краснодар» поднялся на четвертую позицию.
Представляем вашему вниманию видеообзор данной игры.