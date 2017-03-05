«Спартак» и «Краснодар» забили на двоих четыре гола, Адриано отметился дебютным забитым мячом

В матче 18-го тура РФПЛ «Краснодар» и «Спартак» разошлись миром, забив на двоих четыре гола – 2:2. Дебютным забитым мячом в составе красно-белых отметился нападающий Луис Адриано, который пополнил состав красно-белых во время зимнего трансферного окна.

После данного результата «Спартак» остался единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России, «Краснодар» поднялся на четвертую позицию.

Представляем вашему вниманию видеообзор данной игры.