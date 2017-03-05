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    Дарвин: «Матч с «Краснодаром» станет для «Спартака» во многом определяющим»

    Бывший вратарь «Спартака» Юрий Дарвин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РФПЛ. Ветеран выразил мнение, что красно-белым удастся добиться гостевой победы.

    «Товарищеские игры, которые «Спартак» проводил на сборах, не идут ни в какое сравнение с тем, что будет происходить в Краснодаре. Хотя противники на сборах были и не самые сильные, однако у красно-белых все равно происходили осечки.

    «Краснодар», напротив, показал сбалансированную игру во всех линиях. Некоторые позиции укрепились. Видна рука тренера. «Спартаку» будет непросто, и этот старт станет во многом определяющим. Думаю, что красно-белые победят со счетом 2:1», – заявил Дарвин.

    Матч «Краснодар» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2017 11:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 5 марта 2017, 14:59

      никаких определяющих не будет
      с Зенитом будет определяющий матч
      .

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 5 марта 2017, 14:20

      Думаю счет будет 1-0, надеюсь , что Краснодар выйграет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 5 марта 2017, 13:39

      Мне больше симпатичен Краснодар, но у Спартака груз лидера на плечах, они отдадут инициативу Краснодару и будут ловить его на контратаках,воспользуются ляпами в обороне Краснодара, в целом игра будет будет скучной, голов будет мало, склоняюсь к счетам 1-1 или 0-1, хотелось бы верить, что моя интуиция меня подводит(ведь все ждут, как и я, яркую игру и победу Краснодара)

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 марта 2017, 13:38

      Победит "КРАСНОДАР"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2017, 12:31

      Я тоже согласен с автором

      1
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 5 марта 2017, 12:20

      Прогноз не правильный 3-1 Краснодар.

      -2
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