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  • Дарвин: «Матч с «Краснодаром» станет для «Спартака» во многом определяющим»

Дарвин: «Матч с «Краснодаром» станет для «Спартака» во многом определяющим»

5 марта 2017, 11:59
8

Бывший вратарь «Спартака» Юрий Дарвин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РФПЛ. Ветеран выразил мнение, что красно-белым удастся добиться гостевой победы.

«Товарищеские игры, которые «Спартак» проводил на сборах, не идут ни в какое сравнение с тем, что будет происходить в Краснодаре. Хотя противники на сборах были и не самые сильные, однако у красно-белых все равно происходили осечки.

«Краснодар», напротив, показал сбалансированную игру во всех линиях. Некоторые позиции укрепились. Видна рука тренера. «Спартаку» будет непросто, и этот старт станет во многом определяющим. Думаю, что красно-белые победят со счетом 2:1», – заявил Дарвин.

Матч «Краснодар» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (8)
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Sany-116
1488705650
Прогноз не правильный 3-1 Краснодар.
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Диктор
1488706263
Я тоже согласен с автором
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REDAT
1488710289
Победит "КРАСНОДАР"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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_Аналитик_
1488710368
Мне больше симпатичен Краснодар, но у Спартака груз лидера на плечах, они отдадут инициативу Краснодару и будут ловить его на контратаках,воспользуются ляпами в обороне Краснодара, в целом игра будет будет скучной, голов будет мало, склоняюсь к счетам 1-1 или 0-1, хотелось бы верить, что моя интуиция меня подводит(ведь все ждут, как и я, яркую игру и победу Краснодара)
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Cant Stop
1488712832
Думаю счет будет 1-0, надеюсь , что Краснодар выйграет
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Робинзон
1488715175
никаких определяющих не будет с Зенитом будет определяющий матч .
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