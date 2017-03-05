Дарвин: «Матч с «Краснодаром» станет для «Спартака» во многом определяющим»

Бывший вратарь «Спартака» Юрий Дарвин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РФПЛ. Ветеран выразил мнение, что красно-белым удастся добиться гостевой победы.

«Товарищеские игры, которые «Спартак» проводил на сборах, не идут ни в какое сравнение с тем, что будет происходить в Краснодаре. Хотя противники на сборах были и не самые сильные, однако у красно-белых все равно происходили осечки.

«Краснодар», напротив, показал сбалансированную игру во всех линиях. Некоторые позиции укрепились. Видна рука тренера. «Спартаку» будет непросто, и этот старт станет во многом определяющим. Думаю, что красно-белые победят со счетом 2:1», – заявил Дарвин.

Матч «Краснодар» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени.