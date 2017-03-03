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Канделаки оценила опыт Карпина

3 марта 2017, 08:52
7

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила опыт Валерия Карпина, который должен помочь ему проявить себя на телевидении. Напомним, что 48-летний специалист был назначен ранее на должность главного редактора футбольных трансляций.

– Чем руководствовались, назначая Валерия Карпина главным редактором футбольных трансляций?

– Уверена, это хорошая история. Я пристально слежу, как развивается комментаторская школа в нашей стране. Валера – один из немногих, кто может профессионально давать экспертную оценку, и она будет приниматься. Потому что за плечами колоссальный опыт – и футболиста, и тренера, и человека, успевшего поработать на испанском телевидении.

Я внимательно наблюдала за ним на «Матч ТВ». Поняла, что у Валеры хватит страсти, одержимости привнести конструктивные дополнения в ту работу, которая выстраивалась годами. Не сомневаюсь, это пойдет на пользу как опытным комментаторам, так и новичкам.

– Нет опасений, что через месяц Карпина позовут тренировать – и ваша затея рухнет?

– Ну что вы! Мы все обсуждали заранее. Его же приглашали в сборную Белоруссии, например. Но у Валеры контракт с «Матч ТВ» на год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий Канделаки Тина
Комментарии (7)
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Tostao
1488534914
Это вам не дура Псаки, Это Тина Канделаки. ))
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Тяп-Ляп.
1488550075
Тина опять забыла смыть за собой канделаки?
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Тоторо
1488560663
Неужели тяжело наконец-то научиться правильно писать название страны... БЕЛАРУСЬ. Ну и, соответственно, в данном памфлете - "Беларуси". )
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ijgjr
1488569321
Да балаболить не работать - быстро Карпин спекся
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ijgjr
1488569510
Интерес к Матч ТВ день изо дня теряется
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