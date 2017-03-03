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    Канделаки оценила опыт Карпина

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила опыт Валерия Карпина, который должен помочь ему проявить себя на телевидении. Напомним, что 48-летний специалист был назначен ранее на должность главного редактора футбольных трансляций.

    – Чем руководствовались, назначая Валерия Карпина главным редактором футбольных трансляций?

    – Уверена, это хорошая история. Я пристально слежу, как развивается комментаторская школа в нашей стране. Валера – один из немногих, кто может профессионально давать экспертную оценку, и она будет приниматься. Потому что за плечами колоссальный опыт – и футболиста, и тренера, и человека, успевшего поработать на испанском телевидении.

    Я внимательно наблюдала за ним на «Матч ТВ». Поняла, что у Валеры хватит страсти, одержимости привнести конструктивные дополнения в ту работу, которая выстраивалась годами. Не сомневаюсь, это пойдет на пользу как опытным комментаторам, так и новичкам.

    – Нет опасений, что через месяц Карпина позовут тренировать – и ваша затея рухнет?

    – Ну что вы! Мы все обсуждали заранее. Его же приглашали в сборную Белоруссии, например. Но у Валеры контракт с «Матч ТВ» на год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2017 08:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 марта 2017, 22:31

      Интерес к Матч ТВ день изо дня теряется

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 марта 2017, 22:28

      Да балаболить не работать - быстро Карпин спекся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 3 марта 2017, 20:04

      Неужели тяжело наконец-то научиться правильно писать название страны... БЕЛАРУСЬ. Ну и, соответственно, в данном памфлете - "Беларуси". )

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 марта 2017, 17:07

      Тина опять забыла смыть за собой канделаки?

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 марта 2017, 12:55

      Это вам не дура Псаки,
      Это Тина Канделаки. ))

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