Канделаки оценила опыт Карпина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила опыт Валерия Карпина, который должен помочь ему проявить себя на телевидении. Напомним, что 48-летний специалист был назначен ранее на должность главного редактора футбольных трансляций.

– Чем руководствовались, назначая Валерия Карпина главным редактором футбольных трансляций?

– Уверена, это хорошая история. Я пристально слежу, как развивается комментаторская школа в нашей стране. Валера – один из немногих, кто может профессионально давать экспертную оценку, и она будет приниматься. Потому что за плечами колоссальный опыт – и футболиста, и тренера, и человека, успевшего поработать на испанском телевидении.

Я внимательно наблюдала за ним на «Матч ТВ». Поняла, что у Валеры хватит страсти, одержимости привнести конструктивные дополнения в ту работу, которая выстраивалась годами. Не сомневаюсь, это пойдет на пользу как опытным комментаторам, так и новичкам.

– Нет опасений, что через месяц Карпина позовут тренировать – и ваша затея рухнет?

– Ну что вы! Мы все обсуждали заранее. Его же приглашали в сборную Белоруссии, например. Но у Валеры контракт с «Матч ТВ» на год.