Роналду забивает больше 25 голов в восьмом сезоне за «Реал» подряд

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 25-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (3:3). Таким образом, 32-летний португалец преодолел отметку в 25 голов во всех соревнованиях за сезон.

Отметим, что это достижение форвард повторяет в восьмом сезоне подряд. Напомним, Роналду выступает за «Реал» с 2009 года.

В нынешнем сезоне португалец провел за мадридский клуб в Примере 20 матчей, в которых записал на свой счет 18 голов и четыре результативных паса.