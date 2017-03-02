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    Роналду забивает больше 25 голов в восьмом сезоне за «Реал» подряд

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 25-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (3:3). Таким образом, 32-летний португалец преодолел отметку в 25 голов во всех соревнованиях за сезон.

    Отметим, что это достижение форвард повторяет в восьмом сезоне подряд. Напомним, Роналду выступает за «Реал» с 2009 года.

    В нынешнем сезоне португалец провел за мадридский клуб в Примере 20 матчей, в которых записал на свой счет 18 голов и четыре результативных паса.

    Источник: Opta

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    02.03.2017 23:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 3 марта 2017, 11:46

      Потому что это Криштиану. В свои 30 лет он еще фору многим даст. А в России, в это время Кокорин пиарится лишь тем, что ездит на машине по встречной полосе и нарушает ПДД.

      1
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Болельщик Реал Мадрида 3 марта 2017, 13:21

      32 года)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 3 марта 2017, 11:44

      Ага, только не восьмой, а ДЕСЯТЫЙ сезон подряд!
      "П" - Профессионализм!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 3 марта 2017, 07:32

      Вот бы в нашем чемпионате такой игрок был, а то за восемь сезонов забьют сколько Роналду за один и гордятся!!!

      0
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 3 марта 2017, 07:06

      Молодец, но плохие слова в твой адрес не доказаны, забивай!!!

      2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 3 марта 2017, 00:37

      МОЛОДЕЦ , НО ПЕДИК!!!! ФУУУ

      -2
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro > СашкаГуров 3 марта 2017, 15:17

      утка

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Otabek bro 3 марта 2017, 16:45

      он утка , а не педик???

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      Рейтинг: +34

      Otabek bro > СашкаГуров 3 марта 2017, 17:56

      инфа утка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 марта 2017, 00:37

      супер игрок!!!

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 3 марта 2017, 00:19

      Хороший результат!!!

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 марта 2017, 23:56

      Дак с такой зарплатой в таком клубе и я буду забивать столько)

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > Mr Abdullaev 3 марта 2017, 00:11

      Вряд-ли братан

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