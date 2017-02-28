ЦСКА продал название стадиона ВЭБу

Московский ЦСКА объявил о том, что теперь название стадиона, открытого в прошлом году, принадлежит «Внешэкономбанку». Соответствующее соглашение было подписано сегодня между президентом армейцев Евгением Гинером и председателем кредитной организации Сергеем Горьковым. Таким образом, с 28-го февраля сооружение именуется как «ВЭБ Арена».

«ВЭБ бережно и уважительно отнесся к традициям, содействовав строительству стадиона на историческом месте. Это многолетний проект, рассчитанный на несколько поколений игроков и болельщиков. Наш национальный банк развития на деле показал, как вкладывается в развитие инфраструктуры и будущих поколений. Мы рады, что банк такого масштаба будет всегда с нами рядом на домашнем стадионе», – констатировал Гинер.