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ЦСКА продал название стадиона ВЭБу

28 февраля 2017, 12:34
31

Московский ЦСКА объявил о том, что теперь название стадиона, открытого в прошлом году, принадлежит «Внешэкономбанку». Соответствующее соглашение было подписано сегодня между президентом армейцев Евгением Гинером и председателем кредитной организации Сергеем Горьковым. Таким образом, с 28-го февраля сооружение именуется как «ВЭБ Арена».

«ВЭБ бережно и уважительно отнесся к традициям, содействовав строительству стадиона на историческом месте. Это многолетний проект, рассчитанный на несколько поколений игроков и болельщиков. Наш национальный банк развития на деле показал, как вкладывается в развитие инфраструктуры и будущих поколений. Мы рады, что банк такого масштаба будет всегда с нами рядом на домашнем стадионе», – констатировал Гинер.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (31)
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Pourport
1488277715
Раньше по имени ветеранов называли,а теперь гнилых банков!О времена,о нравы.
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vladimir-7
1488278522
На какой срок?
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Футболозавр Рекс
1488278868
Удивляет немного. ЦСКА считается популярным и успешным клубом. Но спонсоры у них государственные компании. Россети, ВЭБ. Без господдержки сдох бы даже ЦСКА. Футбол в России никому не нужен.
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VVM1964
1488279070
ДА , ВИДНО СОВСЕМ ТУГОВАТО У ЦСКА С ДЕНЬГАМИ .
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subbotaspartak
1488279162
Мне кажется местные были бы рады названью "Конюшня",
А не какой-то ВЭБ.
А у нас "Открытие", за которое тоже кто-то огрёб.
Интересно, что наморокуют
И как бомжатник наименуют.
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Клим Чугункин.
1488279310
"Абырвалг-Арена"!
Ответить
каа
1488279466
Нормальная общепринятая практика...))) Дальнейшего успешного сотрудничества!!!
Ответить
T 72
1488283198
И клуб переименуйте тогда,будет московское дерби ВЭБ-Открытие
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ufos73
1488283937
2,5 года конюшня всем стадом ржала над "коробкой Открытие", теперь будут, в слезах, ходить на толчок Вебка ))))
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батог
1488295242
Слава богу спонсор не ebay!
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