Абрамович готов продать часть акций «Челси» китайским инвесторам

Владелец «Челси» Роман Абрамович в ближайшее время может продать часть акций клуба китайским инвесторам. Речь идет о продаже 20 процентов акций команды, сумма потенциальной сделки оценивается в 240 миллионов фунтов.

Сообщается, что функционер намерен потратить эту сумму на реконструкцию стадиона «Стэмфорд Бридж», а также на подписание новичков.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов. На данный момент лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ.