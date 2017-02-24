Абрамович готов продать часть акций «Челси» китайским инвесторам

Так, где там мой калькулятор. Ага, вот он. Смахиваем пыль и приступим к расчетам. Если 240млн. это 5-я часть стоимости всех 100% акций, то значит, что весь клуб стоит 240х5=1200. А в 2003-м клуб стоил 140млн.. Получается, что за 14 лет стоимость клуба увеличилась почти в 10 раз. Неплохо так.
Владелец «Челси» Роман Абрамович в ближайшее время может продать часть акций клуба китайским инвесторам. Речь идет о продаже 20 процентов акций команды, сумма потенциальной сделки оценивается в 240 миллионов фунтов.
Сообщается, что функционер намерен потратить эту сумму на реконструкцию стадиона «Стэмфорд Бридж», а также на подписание новичков.
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов. На данный момент лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ.