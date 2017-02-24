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    Абрамович готов продать часть акций «Челси» китайским инвесторам

    Владелец «Челси» Роман Абрамович в ближайшее время может продать часть акций клуба китайским инвесторам. Речь идет о продаже 20 процентов акций команды, сумма потенциальной сделки оценивается в 240 миллионов фунтов.

    Сообщается, что функционер намерен потратить эту сумму на реконструкцию стадиона «Стэмфорд Бридж», а также на подписание новичков.

    Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов. На данный момент лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

    Источник: The Sun

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    24.02.2017 14:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6

      Иван Иваныч 25 февраля 2017, 15:01

      Так, где там мой калькулятор. Ага, вот он. Смахиваем пыль и приступим к расчетам. Если 240млн. это 5-я часть стоимости всех 100% акций, то значит, что весь клуб стоит 240х5=1200. А в 2003-м клуб стоил 140млн.. Получается, что за 14 лет стоимость клуба увеличилась почти в 10 раз. Неплохо так.

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 24 февраля 2017, 18:20

      брехня)

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 февраля 2017, 17:40

      Камчатка манит потому-что..
      А это рядом..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      Armagiddon 24 февраля 2017, 16:21

      Ой, неужели и у него деньги кончились??? Кризис

      -1
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 16:03

      думаю Абрам наконец понял,что футбол не его стихия!))хотя странно,клуб набирает ход!

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 24 февраля 2017, 14:30

      Грамотный маркетинговый ход!Всегото 20%

      2
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