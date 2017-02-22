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    19-летний замбийский форвард перешел в «Спартак»

    Нападающий молодежной сборной Замбии Фэшн Сакала подписал контракт со «Спартаком». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

    Подробные детали сделки не разглашаются.

    Последним клубом Сакалы был замбийский «Занако», за который он выступал с 2015 года. В декабре он провел пять матчей в чемпионате КОСАФА, который проходил в Южной Африке, и забил 4 гола, а его команда стала победительницей турнира.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.02.2017 14:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 22 февраля 2017, 17:16

      Это который будет в Спартаке-2. Пусть помотается по стране, опыта наберётся, а потом уж в РФПЛ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 22 февраля 2017, 16:52

      хор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 22 февраля 2017, 16:50

      Возможно как Зе Луиш заиграет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 22 февраля 2017, 16:47

      Федун, у тебя там все нормально?приболел что ль?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 22 февраля 2017, 15:34

      "Народная" команда

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 22 февраля 2017, 15:09

      куда ж их столько?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      spartak4everr 22 февраля 2017, 14:55

      Какая свежая новость! Всего полторы недели назад было известно)

      0
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир 22 февраля 2017, 14:28

      У Федуна новый фетиш? Зачем ему так много молодых нигерийских нападающих?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Бомбардир 22 февраля 2017, 14:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На чёрненьких потянуло.

      -4
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