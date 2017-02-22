19-летний замбийский форвард перешел в «Спартак»

Это который будет в Спартаке-2. Пусть помотается по стране, опыта наберётся, а потом уж в РФПЛ.
Нападающий молодежной сборной Замбии Фэшн Сакала подписал контракт со «Спартаком». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.
Подробные детали сделки не разглашаются.
Последним клубом Сакалы был замбийский «Занако», за который он выступал с 2015 года. В декабре он провел пять матчей в чемпионате КОСАФА, который проходил в Южной Африке, и забил 4 гола, а его команда стала победительницей турнира.
Таблица зимних трансферов РФПЛ